E化偏鄉 教育部號召大專及高中生當資訊志工

教育部號召大專及高中生當資訊志工，協助偏鄉數位化。（教育部提供）

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「善用資訊平台與工具，為偏鄉創造新價值。」教育部推動「資訊志工計畫」，號召大專及高中生到偏鄉協助進行數位教育，今年公開招募時間自即日起至6月29日止，招募簡章公告於資訊志工網站（ecare.moe.gov.tw)。

目前全國各偏鄉地區均非常須要資訊志工，像是教育、資訊專長人才善用資訊軟硬體可協助落實數位生活應用；醫護、藥學專長人才利用數位平台可協助遠距衛教與用藥諮詢工作；文史、大眾傳播專長人才運用資訊設備可協助當地文化紀錄與數位典藏；行銷、多媒體設計專長人才使用數位工具可協助產業網路行銷等。

因應合作單位需求的不同，也造就了資訊志工多元且豐富的服務面向。教育部歷年已累積招募1519隊資訊志工，總計培訓2萬8740位志工青年前往各偏遠地區學校及社區進行服務。

教育部表示，資訊志工服務範圍，可分為教育、社會、文化及經濟4種面向。教育面以開設民眾數位生活應用課程為主，除了協助將數位工具應用在生活當中外，還活用網路資源，讓民眾及學童學習食、衣、住、行、育、樂等相關知識。

社會面則以原住民、新住民、中高齡、身心障礙者及(中)低收入民眾等需要高度關懷的族群或在地團體為服務對象，主要以提升其資訊應用能力、豐富生活視野為目標，也透過數位工具拓展接受關懷的管道。

文化面以協助偏鄉地區進行文化媒材的保存、傳播與加值為主，特別是文字、語言、地域、音樂、文學、繪畫、雕塑、戲劇及電影等。

經濟面是透過偏鄉當地推薦農特產品或地方特色，由資訊志工協助針對商標、包裝、廣告或銷售等進行設計規劃，提升產品與特色附加價值及地方收益。

(中時 )

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