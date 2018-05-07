年薪530萬！專屬桿弟也進白宮 川普推特治國都靠他

總統助理兼社交媒體主管斯科維諾站在前白宮聯絡室主任希克斯身後。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國總統川普自上任後，完全不隱藏自己的大砲性格在推特上「敢推敢言」，用簡單明瞭的方式直接向民眾傳達治國想法及政策，也被外界稱為是「推特治國」，雖然有不少人認為川普此舉不妥，不過川普還是樂此不疲，甚至為此在白宮專門設置了可領最高級別年薪530萬元的職位，來給曾是自己專屬球童的斯科維諾擔任，儘管他不如川普其他的幕僚有名，但他的工作可是名聞天下，他就是川普推特帳號的幕後推手。

川普自從2009年3月開通了推特帳號以後，至今共發推3.74萬多條，也因此擁有超過5,000萬名粉絲，最高紀錄一天87條，可謂是「推特狂人」。當中不乏他當上總統後，和北韓最高領導人金正恩隔空口水戰、狠打死對頭CNN等媒體或是像粉絲炫耀自己「德政」的推文。

雖然外界從不懷疑川普推特的代表他本人的真實性，畢竟加強語氣的大寫、連篇的錯字、一連串的驚嘆號等，像極了川普的個性及口吻，且白宮也曾否認了川普的推特不是由他本人所寫的猜測，但是外界都認為能夠引起廣大話題的總統推特背後勢必有人指點。

為了替日理萬機的川普分憂，媒體揭露在他推特的背後其實還有一個人專屬職位來幫他打理推特，那就是總統助理兼社交媒體主管斯科維諾（Daniel Scavino），過去曾被發現川普在發出推文前，曾在他的推特上發出一則一模一樣的文，他也被認為是少數除了川普本人外，可以登錄其推特、臉書、Instagram帳號的人，許多川普推文內容都是由他起草和發送。

總統助理兼社交媒體主管斯科維諾(左)時常和川普一起飛來飛去。(圖/美聯社)
斯科維諾時常和川普內閣中曝光率高的成員一起行動。(圖/美聯社)

現在身為總統助理的斯科維諾擁有近18萬美元（約新台幣533萬元）的年薪，也是白宮職員薪水最高的級別，和他領同一個級別的川普幕僚還包括前首席策士巴農（Steve Bannon）、總統顧問康威（Kellyanne Conway）、前白宮發言人史派塞（Sean Spicer）等22人。

令人想像不到的是，他曾經只是川普的高爾夫球童，斯科維諾14歲時在一場打工的活動中被選為川普的球童，從此便展開兩人奇妙的緣分。

斯科維諾回憶當時川普是紐約著名的地產大亨，出手十分闊綽，兩人一見面川普就給了斯科維諾200元作為代為泊車的小費。之後斯科維諾便一直擔任川普在該俱樂部來的高爾夫球球童，兩人也此熟稔，川普更是招攬年紀輕輕的斯科維諾未來來替他工作。

果不其然斯科維諾在2004年從紐約州立大學獲得傳播學學士學位後，就被川普延攬成為其旗下高爾夫俱樂部的副經理，接著一路高升成為執行副總裁。

不過兩人也曾經短暫的分離，斯科維諾在2013年時想轉行做傳播諮詢，因此到基金公司工作，不過不久後川普即將參選2016年總統大選的消息，斯科維諾見此機不可失，因此像川普表明願意拋下一切，加入競選活動。最後他也如願已償，成為了川普的競選顧問，並負責其陣營的社交網絡與傳播。

雖然不少人直呼斯科維諾運氣太好遇上川普，不過學傳播學出身的他也以力證明自己的價值，他擅長為川普想出直指人心的競選口號，像是除了川普最知名的口號「讓美國再次偉大之外」，競選初期膾炙人口的「川普火車」就是他提出的助選口號，意在要選民趕快「上車」。

功不可沒的斯科維諾也在川普當選後，獲得了一個在此之前從未有過的職位，那就是總統助理兼社交媒體主管，不僅在白宮享有獨立辦公室，更獲得了一份白宮最高級別職員才能拿到的179,700美元的年薪 。

最作為川普的社群推手，斯科維諾平時要用總統的社群帳號記錄關於川普的發生大小事，來和外界分享，除此之外與川普旗下其他幕僚不同，深知社群生態的斯科維諾認為不需要限制總統在推特上言論。儘管爭議不斷，但斯科維諾的策略看似奏效，川普的推文在他的操作下，不僅時常能引爆網絡話題，更為川普獲得更多關注。

(中時電子報)

文章來源：Dan Scavino: Is Trump's former golf caddie the author of his tweets?

文章來源：These are the 22 highest-paid staffers in the Trump White House

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