年薪530萬！專屬桿弟也進白宮 川普推特治國都靠他

2018年05月07日 11:03 中時電子報 蔡萱

美國總統川普自上任後，完全不隱藏自己的大砲性格在推特上「敢推敢言」，用簡單明瞭的方式直接向民眾傳達治國想法及政策，也被外界稱為是「推特治國」，雖然有不少人認為川普此舉不妥，不過川普還是樂此不疲，甚至為此在白宮專門設置了可領最高級別年薪530萬元的職位，來給曾是自己專屬球童的斯科維諾擔任，儘管他不如川普其他的幕僚有名，但他的工作可是名聞天下，他就是川普推特帳號的幕後推手。

川普自從2009年3月開通了推特帳號以後，至今共發推3.74萬多條，也因此擁有超過5,000萬名粉絲，最高紀錄一天87條，可謂是「推特狂人」。當中不乏他當上總統後，和北韓最高領導人金正恩隔空口水戰、狠打死對頭CNN等媒體或是像粉絲炫耀自己「德政」的推文。

雖然外界從不懷疑川普推特的代表他本人的真實性，畢竟加強語氣的大寫、連篇的錯字、一連串的驚嘆號等，像極了川普的個性及口吻，且白宮也曾否認了川普的推特不是由他本人所寫的猜測，但是外界都認為能夠引起廣大話題的總統推特背後勢必有人指點。

為了替日理萬機的川普分憂，媒體揭露在他推特的背後其實還有一個人專屬職位來幫他打理推特，那就是總統助理兼社交媒體主管斯科維諾（Daniel Scavino），過去曾被發現川普在發出推文前，曾在他的推特上發出一則一模一樣的文，他也被認為是少數除了川普本人外，可以登錄其推特、臉書、Instagram帳號的人，許多川普推文內容都是由他起草和發送。

總統助理兼社交媒體主管斯科維諾(左)時常和川普一起飛來飛去。(圖/美聯社)

斯科維諾時常和川普內閣中曝光率高的成員一起行動。(圖/美聯社)

現在身為總統助理的斯科維諾擁有近18萬美元（約新台幣533萬元）的年薪，也是白宮職員薪水最高的級別，和他領同一個級別的川普幕僚還包括前首席策士巴農（Steve Bannon）、總統顧問康威（Kellyanne Conway）、前白宮發言人史派塞（Sean Spicer）等22人。

令人想像不到的是，他曾經只是川普的高爾夫球童，斯科維諾14歲時在一場打工的活動中被選為川普的球童，從此便展開兩人奇妙的緣分。

斯科維諾回憶當時川普是紐約著名的地產大亨，出手十分闊綽，兩人一見面川普就給了斯科維諾200元作為代為泊車的小費。之後斯科維諾便一直擔任川普在該俱樂部來的高爾夫球球童，兩人也此熟稔，川普更是招攬年紀輕輕的斯科維諾未來來替他工作。

果不其然斯科維諾在2004年從紐約州立大學獲得傳播學學士學位後，就被川普延攬成為其旗下高爾夫俱樂部的副經理，接著一路高升成為執行副總裁。

不過兩人也曾經短暫的分離，斯科維諾在2013年時想轉行做傳播諮詢，因此到基金公司工作，不過不久後川普即將參選2016年總統大選的消息，斯科維諾見此機不可失，因此像川普表明願意拋下一切，加入競選活動。最後他也如願已償，成為了川普的競選顧問，並負責其陣營的社交網絡與傳播。

雖然不少人直呼斯科維諾運氣太好遇上川普，不過學傳播學出身的他也以力證明自己的價值，他擅長為川普想出直指人心的競選口號，像是除了川普最知名的口號「讓美國再次偉大之外」，競選初期膾炙人口的「川普火車」就是他提出的助選口號，意在要選民趕快「上車」。

功不可沒的斯科維諾也在川普當選後，獲得了一個在此之前從未有過的職位，那就是總統助理兼社交媒體主管，不僅在白宮享有獨立辦公室，更獲得了一份白宮最高級別職員才能拿到的179,700美元的年薪 。

最作為川普的社群推手，斯科維諾平時要用總統的社群帳號記錄關於川普的發生大小事，來和外界分享，除此之外與川普旗下其他幕僚不同，深知社群生態的斯科維諾認為不需要限制總統在推特上言論。儘管爭議不斷，但斯科維諾的策略看似奏效，川普的推文在他的操作下，不僅時常能引爆網絡話題，更為川普獲得更多關注。

(中時電子報)