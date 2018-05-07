北市民小心！婚宴蟑螂又趴趴走 這次闖超商做…

宋姓婦人在超商拿熱食、咖啡不付錢。(胡欣男翻攝)

友善列印
中時電子報
、中國時報

婚宴蟑螂母女檔又在台北市趴趴走，去年11月，宋姓、王姓母女檔混入結婚會場白吃白喝，引起網友撻伐，其中王姓女兒涉借錢未還遭到通緝，被逮後無保請回。另外宋姓母親6日上午在市府轉運站超商偷易開罐咖啡，被抓包還瞎扯老公是超商股東。

橫行台北市的「婚宴蟑螂」母女，爭議事件不斷。54歲宋姓婦人6日上午至台北市府轉運站內超商白吃白喝，店員報案，宋婦坦承拿取超商飲品，但堅稱丈夫是超商股東，可自由取用不必付錢，員警覺得她言行怪異，查出她稍早已食用超商熱食沒付錢，且是前陣子「知名」的婚宴蟑螂，訊後依竊盜罪嫌送辦。

北市警信義分局6日上午8時許獲報，市府轉運站內超商疑不詳女子伺機竊取店內食物，員警到達現場盤查身分，並調閱監視器畫面，發現宋姓婦人有傷害、詐欺等前科，昨上午進入市府轉運站內超商，任意拿取易開罐咖啡，未結帳即欲離去，經其他顧客發現立即告知店員，旋即將其攔下詢問。

宋嫌向警方坦承該飲品係自超商內拿取，但辯稱係其丈夫告知有投資該店，如有需要可自行取用店內商品；警方進一步調閱監視器畫面，發現宋嫌竟在6日7時44分許即已進入店家自行取用熱食、飲品等食用完畢，食髓知味二度返回店家再行取用咖啡遭逮。

警方也查出，宋婦就是之前橫行台北市的婚宴蟑螂，和王姓女兒混入不認識的喜酒宴會白吃白喝，另也曾因與鄰居糾紛，剪壞鄰居脫拖鞋，王姓女兒日前還被爆料在娃娃機店內便溺，母女爭議不斷。

警方表示，宋婦在警詢過程神色自若，堅稱丈夫是超商股東，她可任意食用，毫無懊悔之意，警詢後全案仍依竊盜罪嫌移送北檢偵辦。

(中時電子報)

敬鵬大火勇消林尉熙不治 許立明… 性侵外藉女看護還辱罵偷錢 惡男…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。