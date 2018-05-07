環團要求公布空汙健康風險評估 中市府：為期3年正執行中，完成後公開結果

2018年05月07日 11:29 中時 盧金足

主婦聯盟台中分會副會長許心欣質疑，台中市長林佳龍提出3年1億5000萬元的空汙健康風險評估計畫的政策遲不公布，表達台中媽媽對呼吸風險的擔憂。（盧金足攝）

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民（左）表示，台中市長林佳龍雖有空汙防制新措施，但空品改善速度太慢，幅度太小。市議員楊正中今天也到場力挺環團關切台中空品。（盧金足攝）

主婦聯盟環保基金會台中分會7日上午聯合台灣健康空氣行動聯盟等10多個環保及公民團體，帶著超大康乃馨到市府廣場抗議遲未公布2016年台中空汙健康風險評估報告，要求立即上網公告。對此，市府表示，該項計畫執行期程3年，需長期追蹤調查後，結合3個年度環境汙染調查結果再進行健康風險評估，如未完成就公布將產生誤差，恐有失精準，調查完成並整合資料後，將完整公開說明調查結果。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，3年前，母親節前夕，市長林佳龍提出3年1億5000萬元的空汙健康風險評估計畫的政策，但第1年兩項計畫已結案年餘，僅去年6月將「環境汙染調查報告」上網，但另一「空氣汙染物暴露評估報告」遲不公布，難道是評估結果太驚人，怕市民恐慌？

環團要求議會監督這項3年1億5000萬元的台中空汙健康風險評估報告，成果與資訊盡速公開，向市民交待在台中呼吸空氣的風險有多高？保障市民的環境知情權。

到場力挺的市議員楊正中強調，一定會在市議會為「台中空汙健康風險評估報告」把關，要求市府公開給台中市民知道，「我們到底呼吸什麼樣的空氣品質？」

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲強調，市府投下1億5000萬元預算要做「台中空汙健康風險評估報告」，以1億5000萬元經費即可裝設高檔的簡易空器測站3750台以上，至今台中市有500個空氣盒子與511台高檔的簡易測站，守護市民呼吸的健康，為何市府基本資訊拖延不公開？

針對環保團體質疑台中市府執行PM2.5環境調查及健康風險評估調查報告遲不公開？環保局說明，這項計畫執行期程原本就為期3年，需長期追蹤調查後，結合3個年度的環境汙染調查結果再進行健康風險評估，目前計畫仍在執行中。

環保局指出，為評估后里、西屯、大雅區及港區PM2.5、揮發性有機物及酸性空氣汙染物中，對人體具危害性物質健康風險，市府編列預算自2016年起執行為期3個年度空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業，研擬短、中、長期管制策略。

第1個年度的調查作業廣泛蒐集環境背景資料，包括23根次管道及41個檢測點的大氣、土壤檢測，共進行179種汙染物調查，以評估后里、西屯、大雅及港區PM2.5空氣汙染程度，並利用健保資料庫探討台中市居民健康狀況及與PM2.5的關係；第2個年度調查作業則依據第1個年度的調查結果調整檢測項目，增加大氣採樣及檢測頻率，執行41個檢測點持續執行中。

第3個年度的計畫將持續追蹤大氣調查，規畫41個檢測點，共計147種汙染物調查，並將彙整3個年度的調查結果，進行模式模擬評估港區、后里區、西屯區、大雅區及台中市健康風險。

環保局強調，該項調查計畫的執行期程原本就是為期3年，需長期追蹤調查後，再進行健康風險評估，因此須結合3個年度的環境汙染調查結果，再一併公開說明，如未完成就公布，將產生誤差，恐有失精準。外界質疑市府不公布，事實上並非如此。

(中時 )