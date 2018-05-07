性侵外藉女看護還辱罵偷錢 惡男判囚4年4月定讞

2018年05月07日 11:20 中時 林偉信

桃園顏姓男子3年前性侵並猥褻印尼籍女看護，他否認犯案還辯稱女看護自行塗抹精液誣陷他，但最高法院認為顏男測謊沒過，且被害人內褲也驗出他的DNA，認定他犯行明確，考量他犯後還嗆外勞在台灣偷錢，輕賤外籍人士、犯後態度差，將他判刑4年4月定讞。

58歲的顏男原聘請29歲的女看護照料臥病在床的妹妹，他的妹妹過世後，2015年2月2日他把女看護帶到桃園自家經營的農場幫忙，本來2人分睡一房，2天後他以女看護講電話打擾睡眠為由，要求她搬到他的房間睡。

當晚顏男趁女看護就寢時，爬到她的床上並抱住她，不顧她抗拒強脫其衣服，舔她的胸部後，再加以性侵，隔天晚間，他又食髓知味強行撫摸她的胸部及下體，數天後女看護休假時，她與友人踫面後吐露遭性侵，經撥打1955專線電話求助，警方獲報進行調查。

顏男被逮後矢口否認性侵，他辯稱因自慰把衛生紙丟到垃圾桶裡，女看護看到就拿她的內褲來沾精液，檢方起訴後，法院審理期間，顏男還理直氣壯對法官嗆「你們都是這樣，外勞才會在台灣偷錢，我就是說以後外勞不要在台灣偷拿台灣人的錢」。

歷審考量女看護的內褲經鑑定沾有顏男的DNA，且顏男測謊也未過，加上其他證據佐證，法官認定顏男犯行明確，考量他犯後卸責，還輕賤在台工作的外籍人士，誣指對方偷錢，依強制性交等罪將他判刑4年4月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )