「亞洲龍舟錦標賽」登場 我爭亞運參賽資格

攸關今年亞運參賽資格的「亞洲龍舟錦標賽」今（7日）登場，各隊選手卯足全力爭取好成績。（葉書宏攝）

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攸關今年亞運參賽資格的「亞洲龍舟錦標賽」今（7日）登場，各隊選手卯足全力爭取好成績。（葉書宏攝）
攸關今年亞運參賽資格的「亞洲龍舟錦標賽」今（7日）登場，各隊選手卯足全力爭取好成績。（葉書宏攝）
攸關今年亞運參賽資格的「亞洲龍舟錦標賽」今（7日）登場，各隊選手卯足全力爭取好成績。（葉書宏攝）
攸關今年亞運參賽資格的「亞洲龍舟錦標賽」今（7日）登場，各隊選手卯足全力爭取好成績。（葉書宏攝）

2018年「亞洲龍舟錦標賽」暨「碧潭國際龍舟公開賽」5日至8日在新北市新店碧潭登場，攸關今年亞運參賽資格的「亞洲龍舟錦標賽」今（7日）登場，共有10國選手參賽，中華台北隊男子組上午晉級、女子組則以分組第一名直接晉級決賽，決賽成績將於下午揭曉。

據了解，「亞洲龍舟錦標賽」是2018雅加達亞運的重要指標，今年共有日本、菲律賓、印尼、緬甸、泰國、香港、澳門、新加坡、印度、伊朗和台灣等10國參賽，台灣女子隊由台北市立大學學生組成；另外，中華台北隊男子組已於去年在

大陸舉辦的世界錦標賽獲得亞運資格。

7日登場賽事為500公尺比賽，分為男子組、女子組及混合組，中華台北隊男子組以2分06秒成績晉級，將再爭取決賽權，另外，中華台北隊女子組以2分19秒分組第一名直接晉級決賽，賽事將比至下午2時30分。

參賽選手搭配鼓聲揮舞手臂，整齊划槳前進，現場加油聲四起，還有緬甸民眾到場揮舞國旗替選手加油，各隊選手卯足全力爭取好成績。

新北市體育處表示，大會在東岸廣場設置各隊的休息帳棚及農產品展售市集，碧潭充滿濃濃國際氣氛，民眾可到碧潭為各隊選手加油，亦可到場參觀選購農產品。

(中時 )

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