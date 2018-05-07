嘉市推出到宅坐月子服務 產婦現賺8000元

2018年05月07日 11:42 中時 呂妍庭

嘉義市在母親節前夕推出「到宅坐月子」服務方案，7日記者會上演出行動劇。（呂妍庭攝）

為減輕多數新手媽媽在家坐月子徬徨無助感，嘉義市在母親節前夕推出「到宅坐月子」服務方案，只要父母有一方設籍嘉市，產婦在生產1個月內都能申請40小時免費坐月子居家服務，由居家育兒服務中心受過專業訓練的人員到府提供專業化多元服務，以減輕產婦或家人育兒照顧的壓力。

市府社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦指出，統計嘉義市大小坐月子中心一年服務約1400多位產婦，依嘉市每年新生兒出生人數約2000人左右，約有500多位產婦選擇在家坐月子，為疼惜媽媽生育孩子的辛苦，市府繼2017年推出育兒指導服務，提供家有2歲以下嬰幼兒家庭一年3次，每次2小時服務後，今年再推出升級版，增加產後密集育兒指導服務。

莊彩鴦表示，產婦產後1個月內都能提出申請，屆時將居家育兒中心人員提供免費40小時，以每小時補助200元換算，約8000元的客製化坐月子服務，且每日最低申請4小時，最高8小時，舉凡育兒照護技巧、母乳哺育、嬰幼兒沐浴、餵食、護理急救等都是服務範圍內。

莊彩鴦說，嘉市一般坐月子一天平均行情3000到5000元，除一出院就在家坐月子的產婦，有些產婦可能在坐月中心休養2周或半個月就選擇返家自行坐月子，這些對象都是到宅坐月子的服務對象。

市長涂醒哲說，他上任後提出許多婦幼相關政策例，包括生育津貼加碼、成立雲嘉南首座公共托嬰中心、設置非營利幼兒園，或是提供懷孕婦女產檢計程車資補助、育兒照顧喘息服務方案等，現又推出到宅坐月子，希望能鼓勵更多人安心在嘉義定居，生更多小寶貝。

(中時 )