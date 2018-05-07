白犀牛「錦衣衛」戰鬥力強！「精」力十足拚播種

2018年05月07日 11:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人類面臨少子化，事實上，這個危機在保育類動物裡也時常可見！然有動物天賦異稟！「精」氣十足，播種多多！六福村白犀牛種公「錦衣衛」25歲，體型壯碩，體重1860公斤，身上不時留有爭戰的傷疤痕跡；惟「錦衣衛」戰鬥力強，交配技巧不佳，常徒勞無功。近兩年，「錦衣衛」PK掉「阿青哥」後，動物保育員發現「錦衣衛」的交配技巧突然突飛猛進，過著名符其實的種公頭領生活。這也驗證了一般動物園區圈養犀牛隻數不多，相互切磋交配技巧演練不足，以至繁殖不易成功的原因之一。

「犀牛輔助生殖技術工作坊」為期兩天的研討議程，首日在台北市立動物園由園區內進行。（莊福文教基金會提供）

「犀牛輔助生殖技術工作坊」於今（7）日正式開幕，來自德國、美國、泰國、中國、越南、日本、新加坡、台灣12國的動物專家齊聚一堂，為期兩天的研討議程，首日在台北市立動物園進行犀牛麻醉、人工繁殖技術專題研討及犀牛生殖道超音波操作；下午移師六福村進行犀牛保育教育課程；晚間由德國專家針對犀牛麻醉操作與各國野生動物獸醫做臨床演練與任務分配。隔日清晨，於莊福文教基金會附設動物園進行犀牛麻醉採精操作。犀牛採精操作取得之犀牛「錦衣衛」新鮮精液，將製成冷凍精液，作為保育教育之用。

六福村於今（2018）年4月23日剛出生一隻健康活潑的小犀牛，與會者聽聞無不雀躍期待著親臨現場觀看小犀牛可愛的模樣。六福村大家長莊秀石董事長表示：「白犀牛在台灣能自然的受孕繁衍，在我們開放式的園區裡可以快樂的生活、代代繁衍。

除了提供台灣的民眾能近距離的體驗非洲動物的壯碩與野性之美，亦能讓國際專家們肯定我們的保育成果，提供六福村的犀牛作為專業技術的提升、保育教育素材的實踐，這正是莊福文教基金會的宗旨，為全球物種保育、生物多樣性發揮正面的影響力。」

台北市立動物園和莊福文教基金會共同舉辦的「犀牛輔助生殖技術工作坊」。（莊福文教基金會提供）

莊福文教基金會附設動物園與台北市立動物園共同舉辦的「犀牛輔助生殖技術工作坊」，特別邀請來自德國萊布尼茲野生動物研究所國際知名的大型野生動物人工繁殖專家Dr. Thomas Hildebrandt和Dr. Frank Goeritz來台指導，與會者計有來自美國聖地牙哥動物園、泰國皇家動物園及日本、香港等國內外專家學者50餘人，進行犀牛人工輔助生殖相關技術研討，同時進行犀牛生殖道超音波、人工採精等教學示範。專家學者們亦將藉此親臨六福村犀牛展場的機會，深入了解六福村的犀牛族群能順利繁衍的原因，做為其他動物園區的參考借鏡。

018國際「犀牛輔助生殖技術工作坊」除了進行巨型草食動物人工輔助生殖技術概論、犀牛人工輔助生殖技術和麻醉技術等室內課程外，並在莊福文教基金會附設動物園白犀牛園區，進行白犀牛種公「錦衣衛」的麻醉與人工採精操作。

犀牛麻醉操作前，保育員必須誘導「錦衣衛」進入保定架，保定架的用途是限制犀牛的行動，方便獸醫師注射麻醉藥物。但光是誘導犀牛進入保定架的過程，就得經過一個月的穩定訓練，保定架下方裝有地磅，可以量測犀牛的體重，方便獸醫師精準的使用麻醉藥用量，避免麻醉過深產生醫療風險。

莊福文教基金會莊秀石董事長7日上午出席「犀牛輔助生殖技術工作坊」。（圖：莊福文教基金會提供）

正值壯年的「錦衣衛」肩負著亞洲區域白犀牛繁衍的重要任務，將進行人工採精研究示範教學，供跨國獸醫師們共同研習，提昇國際大型動物人工輔助生殖的技術水準。

犀牛麻醉、人工採精研習現場有來自美國聖地牙哥動物園、泰國皇家動物園組織、日本、香港，以及台北市立動物園等國內野生動物獸醫師，50餘位專家學者共同參與研習。犀牛採精手術成功後，隨即以液態氮進行精液冷凍保存，做為相關物種繁殖研究、保育教育之用。

(中時電子報)