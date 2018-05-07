超人氣粉紅豬小妹互動展 6／16起移師台北科教館

2018年05月07日 11:32 中時電子報 綜合報導

小朋友最喜歡的卡通明星「佩佩豬」即將來台北和大家見面囉！超人氣的「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展」甫於台中站創下近15萬人次的觀展紀錄，可說是年度最受歡迎的展覽之一，主辦單位也聽到北部粉絲的熱情呼喚，大力爭取到台北站的展出，將在2018年6月16日至9月30日在士林科教館和喜歡佩佩的大小朋友們見面！

佩佩要過生日囉！一起來幫她慶生吧！（時藝多媒體提供）

粉紅豬小妹互動展重現了佩佩豬一家人的歡樂家庭生活，除了還原動畫裡的經典場景，還有一比一等比例的佩佩豬及其他主要人物的公仔在展場中登場；此外，還展出了原創動畫繪稿，從人物設定到製作秘辛完整呈現，進而讓民眾進一步認識佩佩豬的誕生歷程。展覽中另外設有爺爺豬小火車、滑草遊戲及恐龍氣墊滑梯等超人氣互動設施，另外還能拿起畫筆盡情揮灑，獨創自己的專屬佩佩豬，展區中將串聯互動科技，透過生動的投影，還可以讓自己的佩佩動起來呢！展覽就像是室內的親子樂園，除了能讓小孩玩得不亦樂乎、也使大人重拾童心，最適合大小朋友一起來體驗。

在佩佩最喜歡的泥巴坑裡，隨著自己的節奏，踩！踩！踩！（時藝多媒體提供）

此外，為了能讓北部的民眾在展覽開幕前，搶先感受佩佩豬的魅力，主辦單位特別與臺北市立兒童新樂園合作，於5月19日及6月9日兩天在兒童樂園舉辦粉紅豬小妹粉絲見面會活動，屆時除了有機會與佩佩豬合影外，現場還將進行有獎徵答等活動，參與民眾皆有機會可以獲得精美小禮物。

「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展」將於2018年6月16日至9月30日在士林科教館7F南側特展區展出，即日起至6月15日至各大通路購票皆可享預售票220元優惠。更多活動詳情請洽「Peppa Pig粉紅豬小妹 超級互動展」台灣官方粉絲頁，或至活動網站i查詢。

(中時電子報)