孫案趕進度！ 5／23將跳過提訊

2018年05月07日 11:37 中時電子報 龔邦華

根據可靠的消息，孫安佐將在辯護律師的建議下，放棄(waive)目前表定5月23號的正式提訊(official arraignment)。

正式提訊本來就只是一個程序性的東西，主要是法官有責任告知被告擁有的權利以及被控訴的罪名。

根據賓州法律，如果被告有辯護律師，已經了解各項賦予他的權利以及被控訴的罪名，可以選擇跳過正式提訊。事實上，多數的被告會在律師建議下選擇放棄，因為律師已經把各項必要資訊解釋清楚了。

所以孫安佐金牌律師羅伯特凱勒在四月二十五號處理完放棄預審程序後接受訪問時說: 「5/23是正式提訊，我們會用簽署一些文件來處理，盡快地讓案子move out of system(跳脫程序)。」應該就是指會放棄提訊，如此一來，被告、辯護律師以及檢方在5/23都可以不用出庭，簡化流程。

而根據孫安佐犯案的戴勒瓦郡的規定，如果決定放棄這個正式提訊，必須在表定日的14天前以書面提出。所以應該在這一兩天會有消息。

而在正式提訊日期過了之後，通常法官會設下一個Pretrial Conference(公審前會商)的日期，來決定案子接下來的走向。一般來說，在賓州有三個方式結案(如果被告不符合改過自新安案的話)，有Jury Trial (陪審團公審)，或是Non-Jury Trail(非陪審團審判，由法官直接判決)，以及Plea Deal (訴訟協議)。

由於孫案是走最後一項，就是「非公審結案」，那麼就不用受公審所規定的繁複步驟之限制，應該就是凱勒指的跳脫程序，只要辯方和檢方交涉達成協議，就可以向法官提出，法官要是同意，就會擇期宣布結果。

因此凱勒預期這個案子會在60天之內解決，就刑事案件來看，這已經是相當快的。等到下一次孫安佐本人出庭，案件應該會明朗化。

(中時電子報)