孫案趕進度！ 5／23將跳過提訊

孫安佐（左）在美涉嫌恐嚇槍擊校園與持有犯罪工具意圖犯罪，他25日銬著手銬進入預審法庭，面對台灣媒體記者提問，簡短回答說，只想看動漫。中央社(圖/中央社)

友善列印
中時電子報

根據可靠的消息，孫安佐將在辯護律師的建議下，放棄(waive)目前表定5月23號的正式提訊(official arraignment)。

正式提訊本來就只是一個程序性的東西，主要是法官有責任告知被告擁有的權利以及被控訴的罪名。

根據賓州法律，如果被告有辯護律師，已經了解各項賦予他的權利以及被控訴的罪名，可以選擇跳過正式提訊。事實上，多數的被告會在律師建議下選擇放棄，因為律師已經把各項必要資訊解釋清楚了。

所以孫安佐金牌律師羅伯特凱勒在四月二十五號處理完放棄預審程序後接受訪問時說: 「5/23是正式提訊，我們會用簽署一些文件來處理，盡快地讓案子move out of system(跳脫程序)。」應該就是指會放棄提訊，如此一來，被告、辯護律師以及檢方在5/23都可以不用出庭，簡化流程。

而根據孫安佐犯案的戴勒瓦郡的規定，如果決定放棄這個正式提訊，必須在表定日的14天前以書面提出。所以應該在這一兩天會有消息。

而在正式提訊日期過了之後，通常法官會設下一個Pretrial Conference(公審前會商)的日期，來決定案子接下來的走向。一般來說，在賓州有三個方式結案(如果被告不符合改過自新安案的話)，有Jury Trial (陪審團公審)，或是Non-Jury Trail(非陪審團審判，由法官直接判決)，以及Plea Deal (訴訟協議)。

由於孫案是走最後一項，就是「非公審結案」，那麼就不用受公審所規定的繁複步驟之限制，應該就是凱勒指的跳脫程序，只要辯方和檢方交涉達成協議，就可以向法官提出，法官要是同意，就會擇期宣布結果。

因此凱勒預期這個案子會在60天之內解決，就刑事案件來看，這已經是相當快的。等到下一次孫安佐本人出庭，案件應該會明朗化。

(中時電子報)

年薪530萬！專屬桿弟也進白宮 川… 上台1年 文在寅支持率83％近最高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。