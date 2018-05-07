台中房屋稅狂漲60％ 市議員批1條牛剝2層皮

台中市議會國民黨團7日舉行記者會，痛批去年台中地價稅已狂漲，明年又要漲房屋稅，等於懲罰「有殼」居民，「1條牛剝2次皮」。（陳世宗攝）

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台中市108年房屋稅將調漲60％，引起國民黨籍市議員陳政顯等人不滿，7日舉行記者會痛批，去年台中地價稅已狂漲，明年又要漲房屋稅，等於懲罰「有殼」居民，「1條牛剝2次皮」。地方稅務局表示，台中是6都最晚調整的直轄市，調幅與調整後的課稅基礎均是6都最低。

陳政顯指出，中市房屋稅已30年都沒漲價，龍團隊主政後，因每年總預算不斷增高舉債已到天花板，把腦筋動到人民身上，刻意避開今年選舉年，選後明年起房屋稅起漲，一漲就是60％；針對今年7月起取得使用執照的新建、改建、增建的房子，都適用新稅率，每年至少增加1億多元的稅收。

蘇柏興、張瀞分、劉士州、陳本添、楊正中、張廖乃綸及朱暖應等議員指出，林佳龍一邊喊著台中要大建設，一邊又以提高房屋稅、地價稅打壓各項發展；建商更會直接把開發成本轉價到購屋者身上，讓房價再飆高，無殼蝸牛永遠買不起房。

台中市地方稅務局指出，房屋標準單價已30多年未調整，嚴重偏離合理造價，為回歸公平正義，經台中市不動產評價委員會決議通過後進行合理調整；並自今年7月1日後取得使用執照的新建築明年才適用新課稅基礎，全市既有建物並無影響。

地方稅務局強調，台中是6都最晚調整的直轄市，調幅與調整後的課稅基礎均是6都最低；國民黨指房屋稅調整有選舉考量，與事實不符。為降低衝擊，也訂定緩衝期機制，今年6月30日前已取得使用執照的房子，課稅基礎不受影響，甚至可能因折舊而降低。

(中時 )

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