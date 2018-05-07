深澳電廠柯P促台電說清楚 侯友宜也贊同

新北市長參選人侯友宜受訪。（葉書宏翻攝）

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深澳電廠柯P促台電說清楚 侯友宜也贊同。

針對深澳電廠問題，台北市長柯文哲今（7日）上午表示，台電對於台灣能源政策應該要講清楚一點；對此，新北市長參選人侯友宜7日出席永和耕莘醫院活動時用台語回應，「袂䆀壓！柯P鬥陣來！反對深澳燃煤電廠，老縣長蘇貞昌一起來，反對深澳燃煤電廠！」

永和耕莘醫院今年邁入第35個年頭，今（7日）上午11時舉辦院慶大會，侯友宜由市議員陳鴻源等陪同出席。

侯友宜表示，永和耕莘醫院是好朋友，35年院慶來感謝他們長期對弱勢關懷，很多都是好朋友，「兄弟各自努力，好朋友一定會力挺我！」每一個地方都是好朋友，好朋友永遠在身邊，出席時他們更熱情接待，提出很多市政建設，會更同並肩作戰。

媒體關心近期常與新北市長朱立倫同台，對此，侯友宜表示，假日常有行程重疊，如同和老縣長蘇貞昌常有行程重疊；關於藍綠對抗，他表示，台灣本來就沒有顏色，台灣只有一個顏色「認真做事，講是非，說對錯！這樣就對了。」

侯友宜表示，從擔任公務員至今，在新北市政府服務期間，只有認真努力、打拼做事情，對的就堅持，這是不變的原則，以後做事的態度永遠都是如此。侯友宜用台語強調，「哪有在怕被說不藍不綠，做對的事情怕人家說啥，不用怕，好好做事絕對對！」

侯友宜最後提到，「年輕人多追蹤自己的IG，拜託大家多多支持！不用去跟老縣長比，要跟自己比，追蹤我的IG，拜託！拜託！」

(中時 )

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