《全台最速報》敬鵬大火再奪1命 勇消林尉熙不治器捐

2018年05月07日 12:11 中時電子報 綜合報導

◎敬鵬大火再奪1命 勇消林尉熙不治器捐

桃園市敬鵬火警一度造成7名勇消受困火場，其中消防員林尉熙，送往壢新醫院急救，但經過多日搶救，林尉熙持續昏迷，且在火場內受困時間過長，腦部缺氧造成的傷害相當嚴重且不可逆，6日晚間宣告不治，家屬也尊重遺願進行器捐，林尉熙也成為敬鵬火警第6名殉職的消防員。

◎久等了！蘇花改今開放大客車通行

蘇花改蘇澳至東澳段在今年2月5日通車，初期只開放小客車通行，但歷經3個月觀察、測試、整備，交通部敲定今天（7日）上午7時30分開放大客車通行，原先大客車須時30分鐘的車程，縮減到只要10分鐘，讓駕駛、乘客們開心不已。

◎傳小英生氣不禮讓了？柯文哲：我還是很怕

國民黨台北市長參選人確定由前立委丁守中出線，民進黨與現任市長柯文哲合作關係仍未明，傳出總統蔡英文3日召集民進黨選對會核心成員研商，會中對柯文哲至今的發言有諸多抱怨，「非常不爽」，黨內推自己人機會大。柯文哲今在市議會表示，「我還是很怕」，但該怎麼講就怎麼講，外面的事情無法控制，做好自己就好。

◎碧潭登場 2018亞洲龍舟錦標賽

2018亞洲龍舟錦標賽7、8日將在碧潭登場，由於攸關8月在印尼雅加達舉行的亞運龍舟競賽資格賽，不少國外隊伍提早來台參加新北市政府與中華民國輕艇協會5、6日舉辦的碧潭國際龍舟公開賽，5日進行的是公開賽200公尺長青組、女子組、混合A、B組及公開A、B組賽事，雖無關亞運參賽資格，但各隊為了爭取榮譽，競爭仍舊激烈。

(中時電子報)