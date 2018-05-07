《全台最速報》敬鵬大火再奪1命 勇消林尉熙不治器捐

敬鵬大火再奪1命 勇消林尉熙不治器捐

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎敬鵬大火再奪1命 勇消林尉熙不治器捐

桃園市敬鵬火警一度造成7名勇消受困火場，其中消防員林尉熙，送往壢新醫院急救，但經過多日搶救，林尉熙持續昏迷，且在火場內受困時間過長，腦部缺氧造成的傷害相當嚴重且不可逆，6日晚間宣告不治，家屬也尊重遺願進行器捐，林尉熙也成為敬鵬火警第6名殉職的消防員。

◎久等了！蘇花改今開放大客車通行

蘇花改蘇澳至東澳段在今年2月5日通車，初期只開放小客車通行，但歷經3個月觀察、測試、整備，交通部敲定今天（7日）上午7時30分開放大客車通行，原先大客車須時30分鐘的車程，縮減到只要10分鐘，讓駕駛、乘客們開心不已。

◎傳小英生氣不禮讓了？柯文哲：我還是很怕

國民黨台北市長參選人確定由前立委丁守中出線，民進黨與現任市長柯文哲合作關係仍未明，傳出總統蔡英文3日召集民進黨選對會核心成員研商，會中對柯文哲至今的發言有諸多抱怨，「非常不爽」，黨內推自己人機會大。柯文哲今在市議會表示，「我還是很怕」，但該怎麼講就怎麼講，外面的事情無法控制，做好自己就好。

◎碧潭登場 2018亞洲龍舟錦標賽

2018亞洲龍舟錦標賽7、8日將在碧潭登場，由於攸關8月在印尼雅加達舉行的亞運龍舟競賽資格賽，不少國外隊伍提早來台參加新北市政府與中華民國輕艇協會5、6日舉辦的碧潭國際龍舟公開賽，5日進行的是公開賽200公尺長青組、女子組、混合A、B組及公開A、B組賽事，雖無關亞運參賽資格，但各隊為了爭取榮譽，競爭仍舊激烈。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
男連2次酒駕被逮 竟喊：「車給你… 總長最後一夜 顏大和獲贈「北檢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。