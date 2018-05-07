台中治水3年見成效 前瞻再爭52億元經費

台中市政會議7日在沙鹿區公所舉行，水利局交出3年治水成績單。（陳淑娥攝）

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汛期將屆，台中市政府水利局7日交出治水總成績單，3年來改善護岸長度達42公里、農路111公里，並廣設滯洪設施，有效增加42萬噸滯洪量，使總滯洪量達157萬噸，完成80處易淹水點改善，目前更爭取前瞻計畫52億元，未來將持續朝水安全、水發展及水環境3大主軸建設邁進。

台中市政會議上午在沙鹿區公所登場，針對防汛整備及易淹水地區改善成果進行報告，市議員尤碧鈴、楊典忠及王立任出席，各里長也到場聆聽，與會議員則十分關切海線未來發展，希望市府能具體規劃以促進當地繁榮。

水利局今日上午交出3年治水總成績單，包括台灣大道揮別台灣大河汙名、大甲民生地下道新設節流箱涵、沙鹿火車站前排水系統、龍井火車站前新建雨水下水道、南山截水溝終於動工及太平光隆營區周邊淹水改善等問題，獲得與會人員肯定。

議員尤碧鈴表示，梧棲大排水質惡臭無法改善，要把根本找出來，尤其是港埠路以西，而安良港大排髒亂不堪，希望能重新整治；王立任則力爭捷運到台中國際機場，並希望打造湧泉公園；楊典忠說，港區荒廢的貨運鐵路可加以活化，以串聯海線觀光景點。

市長林佳龍表示，如何讓海線經濟發展起來，除了水、交通外，產業及文化很重要，經發局必須要好好利用土地規劃。他裁示必須重新檢討防洪標準，協議建構智慧救災系統，南勢溪水環境營造要持續與保育團體人士溝通，以營造沙鹿優質的生態河川，並加強與中央合作關係

(中時 )

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