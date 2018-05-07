搶母親節商機　雲品溫泉酒店推用餐抽主廚私房菜

雲品溫泉酒店5／12「獻給＂親愛的＂一道菜」廚藝PK賽，優勝者將可獲得雲品的平日住宿券。（圖／雲品）

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母親節蛋糕「花樣年華」呈現媽媽記憶中的復古滋味，8吋880元。（圖／雲品）
雲品溫泉酒店5／12「獻給＂親愛的＂一道菜」廚藝PK賽，優勝者將可獲得雲品的平日住宿券。（圖／雲品）

本周即是母親節，知名或熱門餐廳紛紛推出活動搶客，其中日月潭雲品溫泉酒店推出5/12-5/13預訂寒煙翠中餐廳或丹彤西餐廳的午間時段，即可免費參加趣味的抽獎活動，從蛋糕到主廚私房菜，桌桌有獎。

不僅如此，雲品溫泉酒店在母親節檔期推出多項活動，包括5/12「獻給親愛的一道菜」廚藝PK賽，優勝者將可獲得雲品的平日住宿券；母親節蛋糕「花樣年華」，以鹹蛋黃、紹興枸杞米糕、以及米茶慕斯呈現媽媽記憶中的復古滋味，8吋880元。

還有，「愛要大聲說」雲品臉書活動，即日起開放募集創意影片，有機會讓雲品為媽咪客製化一份驚喜好禮；「帶著媽媽趣旅行」想在5月帶著媽媽到日月潭渡假的子女，5月底前指定日期與媽媽一起入住雲品，全家人可享上午免費遊湖與桃米紙教堂或廣興紙寮的下午免費行程，專案每日限量5間。

此外，雲品廣召各路擁有好手藝的高手，5/12(六)下午3點鐘，「獻給親愛的一道菜」廚藝PK賽的冠軍者，將可獲得市價1萬8,975元的雲品平日住宿券。

雲品表示，活動地點將於榮獲亞洲前五美Sky Bar的Sky Lounge舉行，安排於母親節前夕的傍晚、迷人的湖光山色的日月潭景緻下，全家人一起歡度節慶；除邀請母女、母子檔、父子或父女檔，一同展現精湛廚藝絕活外，更歡迎兒女組隊為媽媽獻藝。

比賽規則為兩人一組進行廚藝PK賽，在限定的半小時內端上一道拿手料理。雲品表示，今年準備了誠意十足的獎項給予優勝者，讓參賽者有機會能帶著媽媽在飯店享受二天一夜的放鬆假期。

(工商 )

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