議員要求撤換吳音寧 柯P：回去會嚴肅討論

2018年05月07日 12:31 中時 陳燕珩

台北農產運銷公司鬧出休市風波後，總經理吳音寧仍爭議不斷，議員王欣儀先前爆出，北農2月買下9公噸殘貨轉送社福機構，卻有7成送回吳的家鄉團體，根本是公器私用。台北市長柯文哲今赴議會專案報告，聽聞直說「這一定要查」，面對議員要求替撤換總經理案，他則說「回去會討論。」

王欣儀指出，北農春節休市5天，緊接著初九又連休3天，2月27日開市有近3000噸到貨量無法消化，北農用總經理室業務推廣費買下其中9.12噸殘貨，轉送給社福團體，卻有超過7成送到吳音寧表哥當鄉長的彰化溪州，分給水尾社區發展協會、大庄老人食堂，這根本是濫用公帑、公器私用。

議員徐弘庭則質疑，吳音寧既沒專業，與北農董事長、副市長陳景峻互動不佳，又用公帑送7000公斤的菜給家鄉團體，這算不算圖利？柯文哲說，他今天第一次聽到，會先給她說明的理由，講不出來就罵她一頓。

市場處長許玄謀表示，先前有請北農說明過，當時滯銷的生鮮食品需馬上處理，因彰化剛好有車輛在，直接由他們載回去，費用是用總經理室的業務費沒錯。徐弘庭反問，一切都那麼剛好，這聽起來有沒有怪怪的？柯文哲笑說，「世界上怪怪的事常常發生。」

徐弘庭要求，市府應提出總經理撤換案，北市府在董事會有5票，加上雲林張家有5票，果菜運輸2票，加起來就贏農委會5票了，若柯文哲不敢提，就是在打政治假球。柯文哲無奈說，當初默契就是總經理人選由農委會決定，董事長市府派任，現在的武器就是用市場處去監督她。

徐弘庭諷刺，吳音寧就是柯文哲與民進黨最後的期待，如果柯真的在乎價值，就不要去想選舉勝負，勇敢提撤換案，「吳音寧不倒，柯文哲不會好」。柯文哲尷尬稱，也沒那麼嚴重啦；陳景峻則在旁緩頰說，現在市府股權結構就是這樣，這是事實，「我們會去反映啦。」

議員汪志冰也說，最近很流行兩句話，「管中閔上不去，吳音寧下不來」，管中閔上不去是哪個白癡做的決定，路人皆知，但吳音寧下不來誰是罪魁禍首？她桶那麼大的簍子，後台卻那麼硬，鐵板一塊，從來沒看過柯P那麼軟趴趴，柯文哲在一旁靜默不語，不停嘆氣。

汪志冰還說，北農勞退金有3.6億缺口，問題很嚴重，還被市府勞動局糾正，吳沒有積極在處理，同一時間竟然還在發獎金，美化帳目功力一流。陳景峻說，第一次開董事會他就發現了，公司現在編了3300萬，但這是不夠的，他會要求公司好好處理，逐年編列來償換。

面對議員輪番砲轟，柯文哲允諾回去會嚴肅討論吳音寧撤換案，反正總質詢也逃不掉。

(中時 )