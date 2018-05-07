總長最後一夜 顏大和獲贈「北檢之秤」

邢泰釗致贈紀念品給顏大和(左)(陳志賢攝)

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邱太三(陳志賢攝)
邢泰釗(陳志賢攝)
北檢之秤(陳志賢攝)

台北地檢署、財團法人台灣更生保護會台北分會7日共同主辦的中日更生人手作展覽暨「銅言銅語LOVE與希望」新書發表會，北檢檢察長邢泰釗特別邀請明天即將退休的檢察總長顏大和與會，邢泰釗並率領所有北檢主任檢察官及一級主管，致贈「北檢之秤」紀念品給顏大和，感謝顏對北檢的支持與愛護。

顏大和致詞表示，今天是他最後一天上班，晚上過12點過後，請別再叫他「總長」，因為「總長」換人了，離別依依，祝福大家。

而法務部長邱太三也開玩笑說，今天不是「金大班最後一夜」，而是「顏總長最後一夜」。

北檢為感念顏大和過往辛勞，特以吳宗霖銅雕大師所親製「北檢之秤」紀念座贈與顏總長，上面書寫「顏怡色和、總綰虎符、長才廣度、功德圓滿」，即「顏總長功德圓滿」，祝福顏總長榮退之後，樂只君子，無法無天，從心所欲，福杯滿溢。

針對今日活動，北檢指出，在銅雕大師吳宗霖指導半年課程中，台北監獄同學創作了許多精湛作品，展現出豐沛的生命力，從而以銅雕藝術來修心反省，迎接新的人生，感動社會大眾，透過今日的新書發表會，一同見證受刑人在接受銅雕藝術的潛移默化後，心境與行為上的轉變。

由北檢、更保主辦的《銅言銅語：LOVE與希望》，7日上午10點於台北101大樓信義大廳舉行新書發表會；會中邀請法務部部長邱太三、檢察總長顏大和、台灣更生保護會董事長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗、台灣更生保護會台北分會主任委員林炳耀及日本熊本保護司會前會長上村宏渕與會，冠蓋雲集。

邱太三致詞表示，這活動在母親節前夕舉辦特別有意義，並順便「置入性行銷」，呼籲企業界能踴躍提供更生人工作機會。

(中時 )

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