母親節的願望 陳佩琪：希望先生腳傷快好

2018年05月07日 12:53 中時 吳堂靖

陳佩琪、邰肇玫等人現身宣導早期發現、早期治療的重要性。（吳堂靖攝）

醫師陳珮琪發送小禮物給在場民眾，提前慶祝母親節。（吳堂靖攝）

台北市長柯文哲的太太陳佩琪7日以北市防癌大使身分出席活動，親自分享罹癌經驗，與民歌手邰肇玫一起合唱《如果》，並發送小禮物給在場民眾，提前慶祝母親節，會後受訪被問及母親節願望，陳佩琪表示，家人平安就是最大的願望，希望先生的腳傷快點好！

癌症已連續45年蟬聯台北市十大死因首位，根據資料顯示去年北市45歲至69歲共有10萬名女性完成乳房X光攝影檢查，其中574人確診為乳癌，北市衛生局7日舉辦「我的女力時代！『婦』出行動 防癌無懼」活動，邀請曾經罹癌的陳佩琪、邰肇玫等人現身宣導早期發現、早期治療的重要性。

曾罹患肺腺癌的陳佩琪表示，自己不抽菸、職業又非高肺癌風險，若不是定期健檢也不會發現罹癌，現在透過規律運動、定期篩檢，維持身體健康，而家人的健康也是她母親節的願望，也是台大校友的陳珮琪也被問及拔管案一事，陳則以畢業已久未多做回應。

「我的字典裡沒有放棄！」邰肇玫以爽朗的笑聲分享抗癌過程，呼籲女性要多多愛自己，若有發現身體異狀，一定要提早就醫。

即日起至台北市健保特約醫療院所完成乳癌、子宮頸癌篩檢，即可參加「台北卡」集點兌換悠遊卡加值金活動，兌換悠遊卡加值金100元，活動集點即日起至107年6月30日止。

(中時 )