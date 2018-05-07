空中狼群出動 陸高新6號緊盯航母打擊群

2018年05月07日 12:39 中時電子報 楊幼蘭

高新6號反潛機是中共海軍接收的首款自製海上警戒巡邏機，如今生產與裝備速度非常快，從去年開始，就進入類似海軍艦艇的「下餃子」狀態。

最近中共海軍東海艦隊繼南海艦隊之後，也接收了又名為「運-8Q」的高新6號反潛巡邏機。大陸軍事微博百戰刀指出，這款螺旋槳式而非噴氣式特種飛機會受到青睞，最重要的原因，除了它是首款中國自製固定翼反潛巡邏機外，還有一點很重要的，就是它具備大範圍搜潛、反潛功能，在監控航母打擊群方面的作用更突出。

分析指出，如今中共海軍像美日般，藉由大量裝備高新6號，以及新接收的「翔龍」高空長航時無人偵察機，也在搭建起自身的海上航空監視預警網。透過數量眾多的反潛巡邏機，隨時保持對中國周邊海域必要的警戒巡查，其實這與056輕型護衛艦大量「下餃子」，在海面組成近海警戒「狼群」的道理是相通的。

高新6號剛曝光時，機尾長達7米的一根長杆最引人注目。分析指出，這是高新6號反潛的利器之一，也就是磁異常探測儀。由於潛艇是磁性金屬製造的，一旦出現，必定會引起地磁場異常。而磁異探測儀就是靠探測地磁場的異常，來判斷水下是否有潛艇存在。只要磁異探測儀與地磁場的距離在作用範圍內，無論潛艇是靜止還是移動都能探測到。

此外，高新6號的磁異探測儀與空投聲呐浮標等，也是搜索潛艇不可或缺的裝備。分析指出，除了機尾處與眾不同的長杆，高新6號機首下方的大型雷達整流罩也十分醒目。而整流罩之所以安裝在機首下方，不像戰鬥機、預警機那樣裝在機頭上，是由它發揮的作用來決定。這部大型雷達並非軍機常見的火控預警雷達，而是能360度掃描的海面監視搜索雷達。

這部對海搜索雷達能發現處於通氣管深度潛航的潛艇，但更關鍵的是，它能在相當遠的距離外發現如航母，巡洋艦與驅逐艦等大中型水面艦艇。

由於高新6號飛機能在空中巡邏較長的時間，最大航程也達5,000多公里，因此能搜索的海域相當廣闊。另外，由於它的飛行速度遠遠超過水面艦艇的航行速度，因此高新6號作為海上警戒巡邏機的特長是水面警戒艦艇所無法比擬的。

央視曾引述軍事專家尹卓的話表示，高新6號一天能巡邏幾十萬平方公里海域。由於升空優勢，同樣一款雷達安裝在高新6號上，要比安裝在神盾驅逐艦、飛彈護衛艦等水面艦艇上效率高出500倍，還能為飛彈提供攻擊目標的指示。分析指出，高新6號飛機不但能長時間、大範圍巡邏，還具備直接、精確引導反艦飛彈攻擊大中型水面艦艇的能力，這就是它同時也是一款反航母利器的原因所在。

分析說，以這種方式運用反潛巡邏機並非中國海軍首創，美軍，日本海自與俄羅斯海軍等也普遍將反潛巡邏機當做海上警戒機使用。因為對海監視警戒手段發展到今天，就算有了海洋監視/偵察衛星，也同樣需要空中有人/無人偵察機作為重要手段。而海洋衛星若不是數量很多，就只能對需要監控的海域實施間隔式過頂掃描。

此外，對中國來說，海洋衛星的探測精度無法徹底滿足對反艦飛彈的引導。

例如，東風-21D反艦彈道飛彈，中國自製海洋衛星可以透過三軍通用資料鏈，直接將敵方航母座標資訊接近即時地傳輸給火箭軍，而火箭軍部隊也可以根據衛星資料，發射東風-21D覆蓋相關海域。然而，衛星資料只有概略性精度，需要數量很多的東風-21D去覆蓋一片較大的海域，才能有效發揮毀傷效果。

除了精度不夠外，衛星過頂間隔也會導致對航母定位的時間偏差。也因此，這就需要高新6號飛機更即時、精準地發現航母的位置，航向與航速等資訊，並透過三軍資料鏈，即時傳輸給火箭軍部隊，以落實「發現即打擊」的目標。

(中時電子報)