營造中日破冰氛圍 海空聯絡機制將不明確界定包含釣魚台

2018年05月07日 12:50 中時 楊家鑫

大陸總理李克強8日將訪問日本，日本共同社引述消息披露，在9日舉行的「李安會」上，為避免釣魚台爭議，中日海空聯絡機制預計將以不明示是否包含釣魚島周邊領海領空的情況下達成正式協議。這將是一種事實上的「模糊解決」。新加坡《聯合早報》則引述南京大學國際關係研究院院長朱鋒指出，李克強訪日雖象徵中日關係破冰，但雙方在釣魚台主權爭議未修復，關係的重建需要新戰略基礎。

大陸總理李克強8日起將對日本展開正式訪問，這是李克強任內首次訪日，也是大陸總理時隔8年首次訪日，被視為中日關係正式破冰的重要信號。

日本共同社7日引述日本政府消息人士披露，在日本首相安倍晉三與大陸總理李克強9日舉行的會談上。針對中日海空聯絡機制，日方主張將釣魚台領海領空排除在外，中方表示為難，認為若將其排除「等於承認釣魚島是日本領土」。因此雙方預計將以地理上不明確界定適用範圍的方式相互妥協。

報導稱，這將是一種事實上的「模糊解決」。若達成協議，這將意味著安倍在第一次作為首相執政的2007年4月與時任大陸總理溫家寶達成一致的聯絡機制歷時11年得以實現。屆時安倍打算把其作為自己的外交成果向國內外宣傳展示。

報導指出，安倍計劃在與李克強的會談中表達盡快訪華的意願，並再次尋求為之後實現大陸國家主席習近平盡快訪日提供合作。預計安倍還將強調日本願為中國推進的「一帶一路」經濟帶構想提供合作。

新加坡《聯合早報》7日則引述南京大學國際關係研究院院長朱鋒指出，中日關係確實正在回暖，但眼前仍存在不少障礙，尤其是釣魚島爭議裂痕未補，仍難找到妥協空間。中日關係重建需要新的戰略基礎，因此對中日關係的改善持謹慎樂觀態度。

(中時 )