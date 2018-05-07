夜奔鄭州電影院 王心凌半夜被他逼哭！

王心凌和工作人員在鄭州欣賞電影後來的我們。照片提供：天晴娛樂

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王心凌日前抵達鄭州參加演唱會表演。照片提供：天晴娛樂
王心凌最近正忙著為新專輯選歌。照片提供：天晴娛樂

劉若英導演處女作《後來的我們》在大陸上映一周後，票房即將突破12億人民幣，不但是五一檔冠軍，也讓劉若英成為華語片最賣座女性導演。王心凌日前趁著赴鄭州參加演唱會的機會前往觀賞，當場感動不已大噴淚。

王心凌在鄭州「奇蹟演唱會」結束後，直奔電影院看電影，她說自己哭點比較高，不習慣在別人面前落淚，但這部片逼出她所有眼淚，尤其片中除了愛情之外更有親情的描述，一遇到親情部分她就完全抵擋不住，淚水倏然滑落。

她十分佩服身兼編劇的導演劉若英，她說，這部片不論是對白、選角、執導功力無一不讓人折服，劇中的對白感人且印象深刻，她在回台北的飛機上還回味無窮的和經紀人討論著劇中對白。她更盛讚導演的選角眼光，這部片的男女主角井柏然和周冬雨完全不作第二人想，無可取代。不過她的第一滴淚卻是在田壯壯的戲份時悄悄滑落。

王心凌在唸華崗藝校時，曾經選修過一學期的導演課，一學期之後就當了逃兵，覺得實在太難了，專心在演戲上攻讀，因此深知導演是一個多麼艱難的工作。對於劉若英能唱能演能編劇又能導，她說除了「佩服」之外已經找不到可以形容的字眼來表達她的驚嘆。

雖然她唱完演唱會已經晚上10點，隔天早上5點鐘又要起床去機場搭機回台北，但如願以償看到《後來的我們》，就算犧牲睡眠時間，她也大呼值得。

王心凌近日正在緊鑼密鼓籌備全新專輯當中，她每天聽DEMO，挑選歌曲，希望新專輯精雕細琢，可以帶給歌迷全新的感動，近日她也接受了戲劇主題曲的邀約，為網劇《哦！我的皇帝陛下》演唱主題曲〈境遷〉，歌曲一上架就搶上排行榜前5名。

而《後來的我們》締造了票房新紀錄，儘管之前曾經發生疑似不正常退票現象，導致該片一度被懷疑以不正當手段操作票房數字，但日前央視電影頻道官方微博發文澄清，指《後來的我們》所謂大量退票，其實是因為戲院與售票系統溝通不良所產生的結果，也算是還給片商與劉若英一個清白。

(中時 )

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