台中3年編列1.5億 補助校園跑道整建

2018年05月07日 12:51 中時 陳世宗

台中市政府教育局改善各級學校校園環境，106至108年編列1億5,000萬元預算，針對跑道磨耗情形評估有迫切修繕需求的學校優先補助，同時積極向中央爭取經費，去年透過市府預算及中央補助，共協助21所國中小整建跑道；今年度也有16校獲補助。

教育局表示，統計台中市使用10年以上跑道超過100校，為徹底瞭解跑道狀況，教育局遴派專家至學校會勘，去年2月完成調查，結果顯示跑道大致有表面風化且無磨擦力、鋪面嚴重破損、脫膠、剝落、隆起或下陷、週邊水溝蓋破損、排水不良等狀況。

市府106至108年編列1億5,000萬元預算，評估各級學校跑道磨耗情況，針對有迫切需求學校優先考量予以補助；為確保各校跑道整建品質，並邀集專家、學者辦理工程預算書圖審查，避免不當設計，施作過程中也不定期至學校督導，並分享實務經驗、傳授監工技巧，訂定辦理學校跑道修繕工程的標準作業程序。

去年度市府編列跑道整建預算5,000萬元，加上積極爭取中央經費近2,480萬元，經考量學校跑道材質、維護情形、使用年限等現況，並多次至各校進行實地會勘後，補助包括南屯、博愛、宜欣、光隆、草湖、逢甲、大安、東光、信義、新成、三和、瑞穗、文昌、上安等14所國小，以及四箴、溪南、立新、成功、霧峰、大道、居仁等7所國中，共21所學校進行跑道整建。

教育局強調，今年度目前已補助四德、力行、竹林、協和、僑忠、永寧、喀哩、仁美、重慶、僑榮、三光、高美、大秀、頭家國小，以及太平、沙鹿國中等共16校，補助經費約6,332萬元，含中央補助約1,802萬元。將持續挹注經費，逐年改善校園運動環境，維護學童及民眾使用安全。

(中時 )