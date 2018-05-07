麵粉冒充毒品 佯合夥販毒詐百萬資金被判刑

李姓男子用麵粉佯裝毒品，詐騙王姓男子投資150萬合夥毒。 圖為基隆海關今年3月查獲的毒品，與本案無關。(資料照片)

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李姓男子向王男宣稱有取得毒品管道，謀議合夥買賣毒品，要求王男出資150萬元、他自己出200萬元。李拿到王的資金後，秀出1包「麵粉」詐稱是毒品，邀他到汽車旅館假裝交易，再告知王，因買家嫌品質不佳而未成交，已棄埋大肚山。王男發覺被騙報警。台中地院依詐欺罪判處李徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，38歲李男在106年4、5月間，向王男指稱有管道可取得海洛英毒品，佯稱可合夥買賣毒品牟利，叫王出資新台幣150萬元，他自己會拿出2000萬元的資金，而且負責尋找毒品貨源。

王男信以為真，106年5月間籌集150萬元，李男竟購買1包「麵粉」用塑膠袋包裹，秀給王男看說是「毒品」，宣稱將交給買家進行交易，並叫王男載他去中市七期1家汽車旅館。兩人進入汽車旅館房間後，王男交出現金150萬元給李男，李男佯稱要將錢先拿去付購毒款項，就開王男的車外出，不久，返回汽車旅館指稱已完成付款。

李男稍休息後，告知要到台北市販毒，在傍晚開車到台北市中山區1家汽車旅館夜宿，並等候買家。不久，李男向王男謊稱，買家嫌毒品的品質不佳而未能成交。兩人6日返回台中，李男又告知他將裝有毒品的包裹掩埋在大肚山棄置，王男發覺被騙報警。

李男在5月6日已歸還6萬元，警方通知李男到案說明，在8月間查扣李男詐欺所得45萬元，全案經調解，李男再給付王男99萬元。台中地院依詐欺罪判處李男徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。

(中時 )

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