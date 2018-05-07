白宮砲轟大陸強壓「政治正確」於美企 陸媒：根本兩回事

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美國白宮日前砲轟大陸禁止外國航空公司將港澳台標註「國家」，反對大陸強壓自己的「政治正確」在美國企業、公民身上。大陸《環球時報》7日報導批評稱，美國白宮扣的這頂「政治正確」帽子，跟大陸的要求根本是兩回事。「台灣是中國的一部分」本身就是美國對中國的官方承諾。川普政府此次的表態，要麼意味著其知識水準低下，要麼就是想公然撼動中美外交根基，「這等於是加速中國大陸對台灣的統一」。

針對白宮日前發表聲明反對大陸強加自身「政治正確」在美國企業和公民身上，中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》7日以「美國白宮竟連這種無知的話，都對中國說出來了！」報導指出，「政治正確」指的是一種避免使用會引起某些弱勢或易遭歧視的團體的不悅，甚至會對對方造成侮辱的表達方式或行為的做法。常見於性別和種族領域。

報導稱，這與大陸要求境外航空公司把「港澳台」地區表明屬於中國的做法，完全就不是一回事。港澳台屬於中國一部分是國際事實，大陸的做法，不過是要求那些出錯的境外航空公司糾正犯下的事實性錯誤。

報導批評，川普政府嚷嚷的中國在給美國強加「政治正確」的做法十分可笑。因為中美三公報早已確立「台灣是中國的一部分」，這本身就是美國主動對中國做出的官方承諾，而不是中國強加給美國的「政治正確」。

報導稱，川普政府如此表態，「只能意味著其要麼知識水準極為低下，要麼就是川普想公然違背美國和中國官方簽署的官方檔，撼動中美兩國的外交根基。而這，也等於是加速中國大陸對台灣的統一了。」

(中時 )

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