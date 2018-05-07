勞工平均薪資近5萬？勞長打臉：不見得是社會現況

2018年05月07日 12:52 中時 楊騰凱

行政院長賴清德日前在全國模範勞工表揚典禮中宣稱，台灣勞工平均薪資將近5萬元，創下歷史新高。勞動部長許銘春今赴立院備詢時坦言，平均數字不見得了代表大家都領這麼高。藍委批，其實高達6成勞工薪資不到4萬元，政府只會包裝數字欺騙民眾。

立委蔣萬安表示，賴揆稱台灣勞工平均薪資達到5萬，恐怕不是真實反映社會現況，政府官員對外發言，尤其賴清德是院長級的高度，談論任何數據都應更為謹慎，不要用刻意只講美化的數據，不僅民眾感受到的落差很大，也無法呈現一般勞工實際所得情形，根據行政院主計總處薪情平台資料顯示，台灣高達7成勞工的薪資不到5萬，也就是說，有少數高收入族群拉高了平均數字，平台資料更顯示，2成勞工薪資低於3萬元，薪資在3萬至4萬元的則有4成，共6成勞工薪資低於4萬元。

蔣萬安指出，就好像班上有200多公分高的姚明，老師就對外宣稱全班平均身高有180公分，但多數學生可能只有150至160公分而已，「究竟是老師在炫耀，還是老師根本不懂自己在講什麼？」怎麼可以用包裝過的數字來欺騙民眾，尤其人力銀行還曾統計，35歲以下的勞工，高達7成2的月平均薪資不到4萬元，台灣長期普遍低薪，勞動部應該收集精確數據，真實呈現社會現況，並解決低薪問題，不要官員講一套，民眾真實感受卻天差地遠。

許銘春指出，賴揆當天講的是統計數據的平均值，資料也是言之有據，但平均數字可能和民眾認知產生落差，不代表社會現況大家都這麼高，社會現況還是必須看各行業實際的薪資為準。

(中時 )