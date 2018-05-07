雙贏彩頭獎落基隆　彩迷現領100個紅包討彩頭

2018年05月07日 12:53 中時 張穎齊

基隆市「興隆彩券行」開出第一個雙贏彩頭獎，台灣彩券公司總經理蔡國基（右三）與基隆市長林右昌（右二）在現場發放裝有彩票的紅包給民眾，祝大家中大獎。（張穎齊攝）

彩迷們一早就前往興隆彩券行排隊，等著領裝有彩票的紅包，希望討個好彩頭。（張穎齊攝）

興隆彩券行開出第一個雙贏彩頭獎。（張穎齊攝）

基隆市興隆彩券行開出第一個雙贏彩頭獎，現場放鞭炮慶祝。（張穎齊攝）

電音三太子到場助陣，與排隊民眾揮手。（張穎齊攝）

基隆市「興隆彩券行」開出第一個雙贏彩頭獎，台灣彩券公司總經理蔡國基（左二）與基隆市長林右昌（中）將頭獎獎牌頒發給業者。（張穎齊攝）

民眾拿到彩票紅包後，開心表示「希望中頭獎！」（張穎齊攝）

媽祖保庇開頭獎！台灣彩券公司今年4月23日推出全新「雙贏彩」，獎號全中或全不中都得頭獎，5月1日更在供奉「基隆媽」慶安宮正對面的「興隆彩券行」，開出第一個頭獎，1注獨得1500萬元，台彩於今（7）日上午在現場放鞭炮慶祝，還現場發放100個紅包，許多彩迷們紛紛前往「朝聖」領取，希望能沾沾喜氣、討好彩頭。

台灣彩券公司總經理蔡國基於今（7）日、同時也是媽祖誕辰的前一天，前往興隆彩券行道賀，致贈首張雙贏彩頭獎獎牌給業者外，還準備了100個裝有雙贏彩彩票的紅包，給現場排隊的民眾，此外還請來了電音三太子到場大跳電音舞，市長林右昌也特地前來祝賀。

「希望中頭獎！」現場的彩迷們為了領取紅包，一大早就前來排隊，不畏炎熱的天氣與擁擠的人潮，等到鞭炮聲結束後，彩迷們從蔡國基與林右昌的手中拿到紅包，並開心地表示「有基隆媽加持，一定能得大獎！」

蔡國基表示，雙贏彩全中或全不中都能得到頭獎1500萬元，此外二獎也有2種中獎的方式，無論是對中11個號碼或是只對中1個號碼，都可獲得獎金10萬元，到目前為止，全台已開出465注二獎，意即有465位民眾拿到10萬元，等於是全台「遍地開花」，每注也才50元。

蔡國基說，基隆今年真的特別旺，過年至今開出3個頭獎，期中2個是大樂透、1個是雙贏彩，所以特地在現場準備100個紅包回饋鄉親。市長林右昌則說，很多人說基隆就是「基地昌隆」，果然今年就開出3個頭獎，而此次「興隆彩券行」開出的頭獎，也代表著基隆開始興旺，希望能從台灣頭開始旺下去，「旺」到全台各縣市。

台彩表示，雙贏彩周一至周六天天開獎，消費者可以從選號範圍1至24中任選12個號碼進行投注，若消費者選的12個號碼全中或全部沒中，都是得到頭獎，目前開出注數前三名為新北市、台北市、高雄市，呼籲民眾可以利用預購或多期投注的服務指定購買。

(中時 )