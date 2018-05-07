藝人上節目說遇鬼故事都真的？大前輩酸嗆：你會驚因為你亂說

2018年05月07日 12:51 中時電子報 吳品瑤

走訪世界各地總有一些禁忌，而未知的世界也總是人們閒嗑牙時的話題，資深藝人曹西平針對這些情況大開砲，不但轟旅遊禁忌也轟藝人上靈異節目說鬼經歷，嗆聲：「誠實最重要不該賺的錢真的就不要賺」。

曹西平闡述很多人外出旅遊，進旅館要先敲門，還要說聲打擾了，覺得這個動作莫名其妙，「為什麼要先敲門還要跟裡面的人說話(裡面明明沒有人)」、「還不按門鈴還是用敲門的是怎樣怕嚇到誰」，直呼無論信與不信，在異地「最好不要開這種玩笑」。

話鋒一轉，講到藝人上靈異節目分享相關經驗，表示很多人為了賺錢，常會說這方面的事情，「不管你說的是真的還是編的這種事情最好不要亂說(你心裡都不會毛嗎)」，反問錢是賺到了，「那故事是真的嗎確定是真的嗎(內心自己都不會想嗎真的不害怕嗎)」，不懂為何上節目一定得說有遇到鬼，「遇到鬼是這麼容易的事情嗎(最好不要亂說)」，直呼開這種玩笑很危險。

曹西平也給出忠告，認為很多事情可以說，但很多話最好別亂說，「現在不來找你不代表以後不會來找你」，而鬼聞人說鬼話，「當然就找你了」、「白天不做虧心事半夜敲門心不驚」，最後補刀「你會驚就是因為你亂說話」、「誠實最重要不該賺的錢真的就不要賺」，砲轟火力超猛！

(中時電子報)