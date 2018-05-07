深澳爭議蘇貞昌3奇妙邏輯 他4點打臉：老人家要多補補腦

代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌。（資料照片，譚宇哲攝）

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中時電子報
/綜合報導

深澳電廠問題引爭議，民進黨提名新北市長候選人蘇貞昌表示，深澳電廠如果不安全、有汙染，一定反對。但最後都看到民進黨政府負責任且有遠見，且面面俱到顧及國家發展、人民生活跟環境永續。對此，前國民黨立委孫大千痛批，蘇貞昌的奇妙邏輯，完全都是避重就輕的廢話，奉勸他老人家真的要多補補腦了！

將代表國民黨出征新北的侯友宜曾向蘇貞昌喊話，表示深澳電廠讓雙北、基隆、宜蘭、桃園民眾的健康都受影響，這是很嚴重的嚴肅議題，希望蘇貞昌能有清楚的回應。

孫大千上午在臉書PO文指出，蘇貞昌說，「新北市民要生活、要經濟發展，不能沒有電，電要安全沒汚染，如果沒安全、有污染，他絕對嚴格把關，不會讓電廠過關。」這說穿了就是一套矛盾百出的把戲，只能拿來騙騙三歲小孩。

孫大千解析蘇貞昌的奇妙邏輯如下：第一，新北市不能沒有電。第二，電又要安全沒汚染。第三，如果沒安全、有汚染，不會讓電廠過關。這三點，聽起來好像很有道理，但是完全避重就輕。因為，他根本沒有回答：第一，深澳電廠到底有沒有汚染？第二，他認為什麼電是安全沒汚染的呢？第三，如果他不讓電廠過關，要怎麼解決新北市的缺電問題呢？最後，這和民進黨政府「有責任、有遠見」又扯上什麼關係呢？

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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