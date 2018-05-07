上任一年 過半法國人對馬克宏執政不滿

2018年05月07日 12:57 旺報 林永富

法國總統馬克宏執政一年整。《世界報》、法國 Cevipof、Ipsos-Sopra Steria民調機構聯合民調結果，有55%的法國人對他的政績表示不滿。有78%的法國人認為，馬克宏上台後貧富差距加大，部分群體的購買力也下降了。

馬克宏從去年5月7日當選法國總統以來，在勞工、教育、司法、運輸、視聽等領域大刀闊斧地改革。去年秋季，勞動法的改革闖過關。新版勞工法下調了勞資仲裁法庭規定的解僱賠償金額上限，減少了僱主對於解僱員工後需提交高額賠償的擔憂。因為這些改革，馬克宏被民眾稱為是金融界和富人總統。

今年初的國營鐵路公司改革遇到了相當大的阻力。文化部推行的視聽部門改革也被反對人士表示，會很快讓文化部長尼森女士下台。前一段時間，法國多個校園罷課，年輕人對教育部門推動的大學入學制度改革十分不滿。

前一陣子，火車司機、退休老人、醫療工作人員、大學生都不停地上街抗議。在環保方面，他已經放棄2025年前實現一半能源來自核能的環保承諾。國內社會風潮和難民等議題給內政部長科隆帶來巨大挑戰。

在外交領域上，馬克宏嶄露頭角。儘管法國和俄羅斯在諸多問題上有巨大的分歧，普丁去年5月底順利訪法；馬克宏近來的訪美行程也給人留下了他與川普私交不錯的印象。

在敘利亞、伊朗等棘手問題上，馬克宏試圖說服盟友求大同、存小異，能夠用一個聲音說話。但在歐元區改革議題上，德國經濟部長不太想支持馬克宏的宏偉計畫。

(旺報 )