葉俊榮稱「襲警罪」法理上可行 陳怡潔批：把警當衛生筷

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八百壯士等反軍改團體上月抗議時毆打警察與記者，行政院立即指示要研議「襲警罪」，親民黨立委陳怡潔今在內政委員會質詢內政部長葉俊榮，制定「襲警罪」有無必要？葉俊榮表示，法理上可行，態度上也是值得討論推動的議題。陳怡則批評，現在外界都認為警察對執政團隊而言就像「衛生筷」，用完就丟。

由於葉俊榮認為「襲警罪」可行，陳怡潔追問，《刑法》已有妨礙公務罪的專章，為何還需要制定「襲警罪」？ 葉俊榮說，許多人認為警察執行公務和其他不一樣，警察是代表公權力，若有人對公權力挑釁，或踐踏警察的身體、尊嚴，進而需在《刑法》上特別做保護，這想法合乎學理。

陳怡潔則反駁，現在抗議這麼多，是否也要依序成立「襲總統罪」、「襲記者罪」或「襲醫護罪」？批評政院的的做法是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

陳怡潔也指出，退休警察協會發表聲明說，賴清德拋出「襲警罪」是要搞分化、搞政治操作，目的是威脅反年改的軍警消，追問葉俊榮警察是否真的被消費？

葉俊榮則說，他反對任何要分化、消費警察的作法，而警察基於行使職權必要，有時需採取防堵措施，應該被諒解而不是隨時被懷疑。

陳怡潔批評，外界都認為警察之於民進黨就像衛生筷，用完就丟。葉俊榮反駁，他從來不認為是這樣，「怎麼會認為是什麼筷呢？」並反嗆陳怡潔，對於外界各種意見，「委員自己也要有點判斷」。

(中時 )

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