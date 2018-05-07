南台中家扶跳蚤市場招募 盼民眾響應公益義賣

南台中家扶中心鼓勵民眾踴躍參與跳蚤市場活動，不限形式，幫忙宣傳、相約消費等也都是支持的表現。（盧金足翻攝）

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南台中家扶中心年度盛事「2018夏季跳蚤市場愛心義賣」活動，將於19日在大仁國小登場。（盧金足翻攝）

南台中家扶中心年度盛事「2018夏季跳蚤市場愛心義賣」活動，將於19日在大仁國小登場，距離活動剩下不到兩周，目前報名攤位數與物資募集量達到八成目標，協辦贊助單位也較往年減少，鼓勵民眾利用機會清理家中已用不到的全新或八成新物品，讓舊物可以被義賣，也能重新被有緣人使用。

南台中家扶中心表示，今年夏季跳蚤市場預計招募80個攤位，募款目標是80萬元，義賣所得皆投入扶幼工作，關懷弱勢兒少目前物資與攤位數約達八成，物資持續募集中，最晚提供時間15日，攤位數預計10日截止報名。

南台中家扶主任洪健胤表示，跳蚤市場主要募集全新與二手或八九成新的堪用義賣物品，如小家電烤箱、果汁機、吹風機、電扇、電鍋等、家庭飾品、生活用品、禮物贈品、玩具教具、圖書文具等。

中心陸續收到民眾捐贈的愛心物資，不過其中全新或二手但堪用、能做為義賣標價的物品並不多，鼓勵民眾利用機會清理家中已用不到的全新或八成新物品，讓舊物可以被義賣，也能重新被有緣人使用。

除了捐贈物資給中心義賣，民眾也可以報名設攤擔任攤主，自己的物品自己賣，自行決定物品標價，活動現金交易，請攤主當日捐贈2000元以上做為扶幼基金，幫助貧困兒童與家庭，鼓勵民眾踴躍參與跳蚤市場活動，不限形式，幫忙宣傳

、相約消費等也都是支持的表現。

南台中家扶服務台中地區近千戶弱勢家庭及兒童，透過扶幼經費可以提供他們經濟補助、營隊活動、脫貧培力方案、健康醫療、心理輔導等多面向服務，幫助重建其家庭功能，這些服務皆須仰賴社會善心人士的愛心捐款。

(中時 )

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