勇哥對台北市長選情說三道四

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勇哥又說話了！這回，他以第一位以在野黨身分攻下首都市長經驗看台北市長選戰，認為丁柯之爭，不會有柯P旋風，柯P現象外溢效應；還語帶機鋒地說，年紀原是丁的罩門，但民進黨提名蘇貞昌後就不再是問題了！並強調若在台北市推強棒，新北市長候選人蘇貞昌將是最大獲利者。

勇哥回憶24年前台北市升格為院轄後首度市長民選，丁守中民調支持度與趙少康互有領先，甚至不輸給現任市長黃大洲。

依1994年6月5日中時晚報報導廉能法治促進會公布台北市長選舉調查報告，支持度最高的是阿扁26.5％，趙少康第二23.2％，再依序為丁守中、黃大洲、謝長廷。

同年8月6日中國時報報導，中華民國民意測驗協會完成台北市長國民黨提名人選民調，如果國民黨提名丁守中，有30.6%會投給他，趙少康得到24.6%的支持，阿扁則獲得41.9%的支持。

換句話說，李登輝當年如果能夠大公無私，提名的是丁守中，而非他的愛將黃大洲，趙少康不一定會出來，相信24年前的台北市長應該是丁守中當選，24年來台灣政治史都要改寫。

全文還提到2014年台北市長選舉，國民黨提名的是丁守中而非連勝文，國民黨會贏嗎？

勇哥給的答案是，丁柯之爭，鹿死誰手尚未可知，至少不會有柯P旋風，柯P 現象外溢效應，也就不會發生國民黨在2014兵敗如山倒，輸掉13個縣市，進而影響到2016年總統與立委二合一選舉的重大挫敗。

因為柯P 現象外溢效應只發生在2014年11月29日的台北市長選舉，國民黨候選人叫連勝文。如果是丁守中，整個政治情勢發展保證完全不一樣。

到於等了24年台北市長的丁守中，是否會心想事成？

勇哥說「什麼都有可能！」原本年紀是他的罩門，但民進黨提名蘇貞昌後就不再是問題了！

不過，民進黨不是沒有機會贏得年底首都市長，前提是要提名重量級強棒出擊，同時扮演2018地方大選領頭羊角色，新北市長候選人蘇貞昌將是最大獲利者！

(中時 )

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