行員和警員聯手阻騙 保住金門老翁165萬元

2018年05月07日 13:31 中時 李金生

金門70歲鄭姓老翁走進信用合作社，急匆匆欲匯款165萬元給台灣友人，參加投資賺取每月40萬元的紅利。費盡口舌勸阻不聽的警方，最後運用人臉辨識系統，確認他口中10多年「好友」是前科累累的騙子，順利破解一起「假投資真詐騙」的案子。

警方指出，鄭姓老翁是在日前走進金門縣信用合作社金城分行，神情慌張急著要匯款新台幣165萬元，對林姓女行員防詐騙關懷提問不理不睬，執意非要匯款不可。金城派出所據報指派警員林峻民趕到到場，發現這是一件典型的「假投資真詐財」案件，好言勸阻不要上當。

但鄭翁仍堅持表示，對方是他交往10多年的老朋友，赴台遊覽時還曾專程拜訪，聽他說個人經營的事業很大，有心照顧他也投資在台灣和大陸的比特幣、房產及藥品，並允諾只要投資新台幣165萬元，每月就有高達40萬元的獲利。

由於鄭翁執意要匯款，並抱怨若警方讓他投資不成，每月40萬元紅利的損失誰要負責？林員只得再呼叫線上巡邏警網周逸新及黃敬亭趕來協同處理，但鄭翁仍十分堅持。

警方請鄭翁提供在台「老友」照片，透過警用「M-POLICE 人臉辨識系統」，確認對方是1名前科累累的詐欺犯。鄭翁至此才驚覺受騙，非常感謝警方不斷勸阻，才保住他的辛苦積蓄。

金城分局長郝心誠表示，此次得以成功攔阻詐騙，得力於林姓女行員機警報案及3位員警鍥而不捨的努力，投資理財應謹慎小心，「多一分查證，少一分損失」，接獲任何可疑電話，應冷靜、查證、並速撥165反詐騙諮詢專線詢問，以免受騙上當。

(中時 )