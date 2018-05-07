台積電恐造成台南缺水缺電？ 網酸：你們有賴神啊

行政院長賴清德。（本報系資料照）

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中時電子報
／綜合報導

台積電三奈米廠自從宣布在台南落腳後，就有網友在網上討論，雖然看到台南有科技大廠來這邊設廠很開心，但三奈米廠需要大量的電和水，屆時工廠開始運轉後，台南的鄉親們可能就要面臨「沒水沒電」的苦日子了，對此就有網友表示沒水沒電「找賴神啊，你們選的市長」。

一名網友在mobile01上發文表示，看到台南有台積電三奈米廠是很高興沒錯，但是三奈米廠需要大量的水和電，這樣對台南來說不會是「苦日子」來了嗎，因為電的部分，全台的供電量都相剛吃緊，政府又不願意重啟核四，所以電一定不夠，且台積電是被政府拜託回台設廠，這樣一定會犧牲民生用電給台積電使用。另外他也提到，三奈米廠也很耗水，而台灣常常在三、四、五月份缺水，如同上述原因，一定也是先犧牲民生用水給台積電用，所以台積電一來台南，難道不是台南人的苦日子來了嗎！

這個問題一被提出來，許多網友都表示「十點熄燈,然後用愛發電.解決缺電和少子化問題.」、「找你們市長,你們選的」、「沒水，沒電用，當是做功德啊！生活難過而已啊！又不會死人，小英就說要民眾忍耐啊！」、「沒水沒電，那就找西瓜啊！甘願做，歡喜受。」、「可是 選出來的市長跑了」

不過也有網有持不同看法「無知真的很可怕，加上又硬要扯上政治，你不知道台積的廢水都處理後再利用嗎…」。

(中時電子報)

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