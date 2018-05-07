「惡龍」張錫銘獄中信曝光 盼收容人勞作金繳國民年金

2018年05月07日 13:51 中時 莊曜聰

張錫銘投書友人希望代PO網路，爭取網友支持收容人以勞作金所得來繳交國民年金保費。(翻攝照片)

前十大槍擊要犯，綽號「小黑」的張錫銘，落網後因殺人、擄人勒贖遭判無期徒刑入獄，進入法務部矯正署台南監獄服刑已經有10年時間，他近期寫下親筆信寄給外頭友人，並委託他在網路PO文，希望爭取受刑人能用勞作金來支付國民年金保費，引發網友熱議，台南監獄證實該信件確為張錫銘撰寫，收容人爭取相關權益，獄方不予置評。

張錫銘在2007年進入台南監獄服刑，到今年2月剛好滿10年，南監指出，張錫銘目前表現良好，也沒有違規紀錄，個性隨和低調，配合獄方相關規定，對過去經歷不再多談，去年還報名漆器班課程求取一技之長，現在都在作業工場當代工。

張錫銘的施姓友人在臉書社團《爆料公社》上傳信件，字跡工整，開頭寫道「網路上的國家主人您好：請問您是否認同受刑人使用作業所得『保管勞作金』繳納國民年金保險費，受國民年金保險之保障與權益，生活中有寄望暨帶動勤奮動能，彰顯矯正與教化受刑人自食其力之功效。您若支持請轉貼予好友一起上法務部矯正署網站；支持先行擬定通融之行政命令，使受刑人可使用作業所得『保管勞作金』繳納國民年金保險費；於修法完成做補救解套。謝謝您的支持。」

據了解，收容人勞作金平均約1000元，依勞動內容不同，所得也有差異，根據收容人的級別，勞作金所得還分為「自由使用」及獄方代扣，出獄後領回的「非自由使用」部分，判斷張錫銘應該是希望能動用「非自由使用」來繳納年金保費，但這必須修法方能實施，或許才是他訴諸網路的目的。

(中時 )