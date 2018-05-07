推廣運動風氣 凱基證連10年辦慢速壘球賽

2018年05月07日 13:53 工商 陳昱光

為帶動同仁健康運動風氣，打造健康企業，凱基證券自2008年成立凱基盃慢速壘球賽，至今已邁入第10年，參賽隊伍從草創期的零星數支隊伍，到今年高達13隊，近2百人參賽的盛況，充分落實企業運動理念。

凱基盃慢速壘球賽10年來參賽隊伍也逐漸擴大至中華開發資本、凱基商銀球隊；今年更有甫加入金控集團的中國人壽球隊參賽，充分展現出中華開發金控重視員工健康的企業文化，而隊伍中多有跨部門，甚有跨公司組隊的情形，員工所展現出的向心力及團隊合作力量，更讓企業運動精神活力滿滿。

日前凱基盃慢速壘球賽於河濱公園盛大開打，在凱基證券總經理方維昌精神喊話鼓舞士氣後，於球員及啦啦隊伍的歡呼聲中，由中華開發金控執行副總經理郭瑜玲、凱基銀行董事長魏寶生、中國人壽總經理黃淑芬進行開球儀式。

凱基盃慢速壘球賽10年來累積超過6,000人次參賽，已成為中華開發金控集團內各子公司重要的年度賽事，也是企業運動精神實踐的最好證明。

凱基證券除每年舉辦慢速壘球賽外，並鼓勵同仁成立各式社團，在40個社團中就有近8成是運動類型社團。藉由員工工作之餘的自發訓練，企業員工向心力也一再被凝聚，有效提升員工健康生活型態、改善壓力以及職場倦怠，進而發揮最大綜效，構築幸福健康職場。

(工商 )