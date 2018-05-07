兩岸社造取經 富宇交流北京「微城市」社區

2018年05月07日 13:53 中時 盧金足

富宇建設日前偕同富宇文化協會住戶參訪北京社區，富宇建設協理周燕槿（中）與居民一同體驗串珠樂趣。（盧金足翻攝）

富宇住戶參觀北京稻香園南社區有如一座「微城市」，社區內超市供應新鮮蔬果。（盧金足翻攝）

北京稻香園南社區設施包括超市、藥局、社區餐桌和每周二次到社區販售的蔬菜直通車，服務老人熱線送貨到家。（盧金足翻攝）

富宇建設日前偕同富宇文化協會住戶赴北京參訪稻香園南社區，2016年與富宇締結姊妹社區時，曾來台參觀富宇「領袖特區」與「東方之冠」社區，交流過程發現，兩岸社區共同面臨社造人口老化問題，大陸有的社區發展到如一座微城市

，包括超市、藥局、社區餐桌和每周二次到社區販售的蔬菜直通車，針對老人還能一通電話送貨到家，台灣結合建商、物業和居民的運作方式，朝打造「社區品牌」發展。

兩岸學術交流頻繁，民間社區往來更是活絡，稻香園南社區位於北京市海淀區，曾獲選北京市「百姓心目中的平安社區」、「先進社區居民委員會」、「北京社會好人」等獎項。

稻香園南社區成立35年，常住人口3894人，內部軟硬體完善，有如一座「微城市」，有定期聚會的舞蹈、京劇、健身、手工編織等社團，並因應時節經常舉辦如聯歡會、運動會、廚藝或健康講座、青少年寒暑期志願服務等活動，社區內設施包括超市、藥局、社區餐桌和每周二次到社區販售的蔬菜直通車，服務老人熱線送貨到家。

富宇建設轉述北京市海淀街道建設科科長孟麗敏的談話指出，北京單一社區規模大，海淀區是北京高科技區，稻香園南社區又是全北京的明星學區，按居住人數由政府編列預算，每年在宣傳教育、居民活動、住宅及道路硬體維修上的費用約千萬人民幣，提供法律諮詢、矛盾調解和社會福利在內的相關服務。

富宇建設協理周燕槿表示，富宇目前建案超過2萬戶，由住戶自發組織的富宇文化協會是富宇的珍貴資源，到大陸跨海交流有來自近十座不同社區的協會成員參加，不少住戶於會後陸續表示已開始朝「社區品牌」方向思考，富宇也期待為各社區創造更美好的生活。

富宇建設轉述說，北京海淀街道辦事處副主任邵志青2016年就曾隨團參訪富宇社區，對台灣社造結合建商、物業和居民的運作方式相當好奇，但當時時間有限，無法深入交流，時隔兩年再見面，喜見雙方都仍在崗位上持續為社區服務努力，期盼雙方的交流與學習更頻繁。

針對兩岸社區共同面臨的社造人口老化問題，富宇建設交換社造經驗，即將推動的企業與社區志願服務活動，也為即將投入的富宇志工隊及年底大型社造活動暖身。

大陸參與社造成員表示，年輕人平常上班，對社區事務不了解，北京稻香園南社區的活動常在平日舉辦，參與居民以老年人占多數，目前推廣的青少年的社會實踐活動、環保志願服務等，希望讓青少年有機會為社區服務、了解社區。

(中時 )