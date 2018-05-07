張赫拍李小龍式武打喜劇 自曝為愛女戒菸

由張赫（上）、鄭麗媛搞笑演出韓劇《油膩的愛情》。（KKTV提供）

友善列印
中時
張赫透露自己為女兒戒菸。（KKTV提供）
女主角鄭麗媛。（KKTV提供）
主要演員李俊昊。（KKTV提供）

韓國男星張赫主演新劇《油膩的愛情》（韓譯：油膩的melo），這是他繼《命中注定我愛你》後，睽違4年回歸演出浪漫愛情喜劇，他在戲裡飾演男主角斗七星，有著四次元的搞笑形象，更透露劇中有打戲，「這是一部可以看到正統武打戲的喜劇，添加像是李小龍式有節奏感的武打動作，也像成龍一般，針對劇情設計武打動作。」

日前該劇釋出演員們想吃炸醬麵的預告海報，同時展示多種中華料理，提及是否在拍攝過程吃了很多？張赫直呼食物道具非常好吃，「我吃了很多東西，如果我不能吃飯，那麼我就吃拍攝用的道具。」而同劇演員李俊昊回答則恰恰相反，他透露，因為劇本設定關係，不能隨意吃。

張赫近期在綜藝《團結才能火》談及與女兒的關係，他充滿父愛的說，「女兒最近開始跟我撒嬌了，很可愛，而這也讓家裡的氛圍變得很好。」說完又展露開心的笑容。更透露為愛女戒菸，「女兒跟我差40歲，如果將來女兒在30歲結婚，那麼我就70歲了，如果想要一直守護在女兒身邊，我就要活得健康，因此我就戒了煙。」。《油膩的愛情》自8日起每週二、三上午十點KKTV播出。

(中時 )

瑛太對戰真實K-1王者 這一幕拍到… 遠赴摩洛哥拍攝《高壓行動》 逢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。