張赫拍李小龍式武打喜劇 自曝為愛女戒菸

2018年05月07日 14:23 中時 李承陽

張赫透露自己為女兒戒菸。（KKTV提供）

女主角鄭麗媛。（KKTV提供）

主要演員李俊昊。（KKTV提供）

韓國男星張赫主演新劇《油膩的愛情》（韓譯：油膩的melo），這是他繼《命中注定我愛你》後，睽違4年回歸演出浪漫愛情喜劇，他在戲裡飾演男主角斗七星，有著四次元的搞笑形象，更透露劇中有打戲，「這是一部可以看到正統武打戲的喜劇，添加像是李小龍式有節奏感的武打動作，也像成龍一般，針對劇情設計武打動作。」

日前該劇釋出演員們想吃炸醬麵的預告海報，同時展示多種中華料理，提及是否在拍攝過程吃了很多？張赫直呼食物道具非常好吃，「我吃了很多東西，如果我不能吃飯，那麼我就吃拍攝用的道具。」而同劇演員李俊昊回答則恰恰相反，他透露，因為劇本設定關係，不能隨意吃。

張赫近期在綜藝《團結才能火》談及與女兒的關係，他充滿父愛的說，「女兒最近開始跟我撒嬌了，很可愛，而這也讓家裡的氛圍變得很好。」說完又展露開心的笑容。更透露為愛女戒菸，「女兒跟我差40歲，如果將來女兒在30歲結婚，那麼我就70歲了，如果想要一直守護在女兒身邊，我就要活得健康，因此我就戒了煙。」。《油膩的愛情》自8日起每週二、三上午十點KKTV播出。

(中時 )