遠赴摩洛哥拍攝《高壓行動》 逢齋戒月困難重重

電影拍攝難度高，讓男主角喬漢姆笑稱像在拍紀錄片。（華映提供）

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電影遠赴摩洛哥拍攝，不同國家不同文化增加拍片難度。（華映提供）
羅莎蒙派克在摩洛哥拍戲無法單獨行動。（華映提供）

燒腦強片《高壓行動》為了真實呈現80年代貝魯特久經戰亂的面貌，基於安全考量難以實地拍攝，劇組在籌備時花盡心思勘景，終於在摩洛哥西北邊的丹吉爾市找到適合拍攝地點，但摩洛哥是回教國家，拍攝時又正逢齋戒月，還有對女性的保守的態度，都讓拍攝工作困難重重。

摩洛哥多數人信奉伊斯蘭教，電影拍攝期正值當地長達1個月的齋月期間，這表示虔誠的回教徒都必須整天禁食，甚至連喝水都不行，麥克威伯說︰「幸好當地員工表現很專業，不因齋戒月影響工作。」

摩洛哥堅守伊斯蘭教慣例也讓劇組中的女演員和女性工作人員感到不便，像是羅莎蒙派克就不能單獨去公眾場所，一定要有男性工作人員同行，劇組中有一女性製片莫妮卡也表示完全不被允許單獨去任何地方做任何事情，「就像有一回我和另一個女性工作人員吃完飯要走回飯店，就有人一路跟著我們，而且我有什麼事要當地的人安排，都必需去找男性幫我傳達。」

而丹吉爾市部份地區一直是資源不足的狀態，《高壓行動》有不少夜戲常在城市荒涼的角落拍攝，但讓劇組苦惱的是，拍攝地點沒有路燈更沒有電，只好用盡所有技巧來打造光亮，花了很長的時間彩排，連男主角喬漢姆都笑說：「我有時覺得我很像在拍紀錄片呢！」《高壓行動》將於5月25日正式上映。

(中時 )

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