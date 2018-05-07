憂聽證會被揭私刑醜聞！川普提名首位女CIA局長不想當了

哈佩爾。(圖/美聯社)

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哈佩爾。(圖/美聯社)

為接替去擔任國務卿的蓬佩奧的職缺，川普在3月初提名原中情局副局長哈佩爾（Gina Haspel）來接管中情局，她也是首位被提名為美國最大情報組織領導人的女性，不過哈佩爾因疑似曾在黑牢對恐怖份子以水刑等酷刑手段逼供，引發不少爭議。哈佩爾在聽證會前夕擔心恐在聽證會上被窮追猛打，讓私刑醜聞被外界一覽無遺，因此她向川普幕僚表示為顧及自己與中情局的聲譽，想要放棄提名。

據《華盛頓郵報》報導，哈佩爾擔任中央情報局局長（ CIA）的聽證會即將在9日舉行，有白宮官員擔心她使用私刑的醜聞可能會影響其通過確認任命，因此哈佩爾為在4日被召進白宮討論相關問題。哈佩爾在會上向川普幕僚表示，自己想要放棄提名，來避免殘酷無情的聽證會可能會傷害中情局以及自己的聲譽。

對此白宮立法事務主任蕭特（Marc Short）白宮發言人桑德斯（Huckabee Sander）都大感吃驚，也因此親自到中情局蘭利總部和哈佩爾會談了數小時。白宮官員表示截自5日晚上都還不確定哈佩爾會不會繼續維持自己的提名。

就連總統川普也都得知了這場戲劇化的轉變，儘管人在德州達拉斯，親自打電話給哈佩爾說服她不要撤回提名，不過川普也表示無論哈佩爾的選擇如何，自己都會支持她的決定。

白宮發言人桑德斯拒絕對此回應，她僅稱哈佩爾絕對是最好的人選，還說哈佩爾是一名愛國者。

現年62歲的哈佩爾為現任中情局副局長，她在中情局任職超過30年，相當資深，但她在2002年負責中情局的秘密行動時，曾掌管中情局在泰國的黑牢，並下令以水刑等酷刑手段逼供，還傳出她甚至對一名疑似為蓋達恐怖組織的囚犯進行了多達83次的水刑。

除此之外，哈佩爾事後還涉嫌下令將相關刑求的錄影銷毀，涉嫌違法隱瞞，甚至還引起相關單位的調查，不過最後調查遭到撤銷。

(中時電子報)

文章來源：Gina Haspel, nominee to head CIA, sought to withdraw over questions about her role in agency

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