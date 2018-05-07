助中高齡拚職場第二春 台中就業中心將開成長課程

2018年05月07日 14:11 中時 盧金足

台中就業中心透過諮商師的專業帶領及豐富的活動設計，幫助中高齡求職者重新建立起求職信心與做好就業準備。（盧金足翻攝）

盧金足／台中報導

內政部統計，台灣65歲以上老年人口占總人口比率今年3月底正式突破14％，正式邁入「高齡社會」，人口高齡化直接影響我國的勞動能量，為填補勞動人口減缺的問題，台中就業中心將於5月14日、16日、17日共三日辦理「突破『齡』限制『銀』向新職涯」職涯支持成長團體，歡迎有求職或轉職需求的民眾把握機會踴躍報名參加。

勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長陳瑞嘉指出，勞動力高齡化不是無解的問題，中高齡者繼續服務職場貢獻技能及經驗，可增進職場「智慧、傳承及包容性」，而台灣高齡者勞動參與率明顯低於世界主要國家，代表仍有提升的空間。

他就提升中高齡就業能力的面向來說，為了提升銀髮族再就業與被雇用的意願，中分署持續鼓勵企業進用中高齡員工，協助媒合高年級勞工進入職場，為他們舉辦職涯成長團體。

「突破『齡』限制『銀』向新職涯」活動針對年滿45歲以上的中高齡者，特別邀請專業諮商師帶領，透過多元的團體活動，結合趣味牌卡與遊戲媒材，協助參加者探索自我，了解個人潛力與特質，還有傳授求職準備技巧與面試演練等，讓中高齡者形塑職涯新藍圖，為期3天豐富的活動內容絕對可以收穫滿滿。

去年參加臺中就業中心主辦「中高齡職涯成長團體」的阿華分享他在58歲那年，因公司大量資遣遭到裁員，之後一直無法順利再就業，突然頓失方向與信心，後來透過就業服務員報名參加這個活動，經由諮商師的帶領和其他中高齡成員彼此加油打氣。

阿華學會從不同角度看待待業這件事，重新思考未來在工作舞台上的位置；在活動中認識許多不同行業的朋友，彼此交流分享各自的專業，拓展視野與人脈，也看見自己的就業優勢與能力，再次重拾信心找到職涯方向。

台中就業中心主任黃瓊瑤強調，在人口快速老化、中高齡勞工比例增加的年代，台中就業中心聽見、了解中高齡求職者的需求與心聲，許多中高齡求職者擁有豐富的人生閱歷與職場經驗，但面臨再就業或轉職時，往往比年輕族群更容易產生焦慮與不安。

待業時間拉長，也容易失去信心而忽略本身具足的潛力與優勢，因此特別辦理「中高齡職涯成長團體」活動，期待透過諮商師的專業帶領及豐富的活動設計，幫助中高齡求職者重新建立起求職信心與做好就業準備。

台中就業中心表示，該活動全程免費，報名參加並三天全程參與者，將贈送「職涯『袋』著走」驚喜魔法盒。

(中時 )