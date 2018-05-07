渣男不滿被甩 怒PO人妻辣照酸床事

基隆市1名周姓男子不甘心被鄭姓人妻提出分手，於是將鄭女的清涼照片PO上網路論壇，還在文章中影射鄭女和王姓丈夫房事不順。（示意圖/達志影像）

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基隆市1名周姓男子不甘心被鄭姓人妻提出分手，於是將鄭女的清涼照片PO上網路論壇，還在文章中影射鄭女和王姓丈夫房事不順。（張穎齊攝）

得不到就報復！基隆市1名周姓男子，去年2月結識了1名鄭姓人妻，由於鄭女平時熱愛健身，身材玲瓏有緻，周男便不顧對方有家庭，展開熱烈追求，雙方開始暗通款曲，但卻在交往7個月後，鄭女提出分手，周男不甘心被甩，在網路上怒PO鄭女的清涼辣照，還酸鄭女和丈夫床事不順，要靠看A片才能行房，夫妻聞後氣得提告，周男也因此被起訴。

檢警調查，周男與鄭女自去年2月開始交往，直到去年9月，鄭女因考量自己還有家庭，已經是人妻的身分，於是向周男提出分手，但周男卻無法接受，不久便在網路上某個知名論壇中，PO出1則標題為「基隆人妻第一帖」的文章，內容不但放上鄭女穿著比基尼的清涼照片5張，內文還影射鄭女和丈夫婚姻關係不融洽，需要靠看A片來輔助，才能進行房事。

事後，鄭女與王姓丈夫在網路上發現此則貼文，當場氣炸，於是將貼文截圖下來當作證據，向周男提起妨害名譽告訴。

經檢警調查後發現，PO文者即是周男，而周男趁與鄭女交往期間，私自透過LINE通訊軟體取得鄭女的5張清涼照片，遂將周男傳喚到案，而周男也坦承犯行，承認自己不甘被分手，所以未經鄭女同意，而將照片PO上論壇。

基隆地檢署檢察官審理後認為，周男的行為已觸犯加重毀謗及無故洩漏他人秘密罪，而向法院聲請簡易判決，並請法官從罪刑較重的無故洩漏他人秘密罪，予以處罰。

(中時 )

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