廣告誇大不實 食藥署今起祭4大重罰手段

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廣告不實或誇大要小心了，食藥署今天祭出4大手段嚴管違規廣告，今起食品廣告涉及廣告不實、宣稱醫療效果甚至損害身體健康、致死，將按違規次數加倍罰鍰，若再次違法，則勒令停業並廢止其食品業者登錄。

藝人溫翠蘋的胞妹罹患乳癌，去年因誤信睡蓮產品可治癌，延誤治療而病逝，前後還花費一百萬元。多名立委日前在立法院質詢時質疑，食品廣告罰太輕，導致許多食品業者以誇大不實廣告吸引民眾購買，營業額高達數百萬、千萬元，但地方衛生局僅開罰10多萬元；而106年食藥署4647件違規廣告平均每件僅開罰2萬7千多元，根本不痛不癢，當時衛福部長陳時中即宣示將祭出鐵腕政策。

食藥署今天公告「食品安全衛生管理法第45條規定廣告處理原則」，宣布祭出4大手段嚴管違規廣告。

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，根據現行「食安法」規定，食品廣告涉及不實可開罰4萬至400萬元，食品涉宣稱醫療療效可開罰60萬至500萬元。不過，由於裁量範圍各縣市作法不一，因此這次統一訂定處理原則，讓地方衛生單位有所依循。

許朝凱表示，即日起，對於違規廣告不實的累犯將按次提高罰鍰額度，違規1到5次分別開罰4萬、8萬、20萬、40萬、100萬元；宣稱醫療療效則開罰60萬、70萬、80萬、100萬、125萬元。並依「行為人故意違規」及「廣告內容明顯引起民眾錯誤認知」加權計算罰鍰金額。

例如同一產品廣告一年內第5次違規(100萬元)，業者故意製播誇大、易生誤解之廣告(加權×2)，且廣告內容廣告整體表現明顯引起民眾錯誤認知者(加權×2)，依前開規定每一行為最高即可處新臺幣400萬元罰鍰

此外，若同一產品經主管機關裁處後，再次違反廣告規定，而且在刊播期間產品銷售額達1000萬元，或是違規廣告使民眾產生錯誤認知，危害人體健康，可要求業者停業一定期間。

若再次違規且產品銷售額達3000萬元以上，或是違規廣告使民眾產生錯誤認知，致人於死，可要求業者歇業，廢止公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或廢止食品業者登錄。

(中時 )

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