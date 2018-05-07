提升企業英語力 世界看得見

2018年05月07日 14:30 中時 曹婷婷

台南市政府經發局配合第二官方語言推動，今年再度推出企業英語力提升計畫，由南臺科技大學執行，日前舉辦說明會吸引大批廠商參與，共52人參與、14間企業出席，經發局王俊博主任秘書表示，期望透過本計畫，協助提升企業品牌形象並擴展國際知名度，讓企業接到更多國際訂單，一起拚經濟。

經濟發展局107年推動企業英語力提升計畫服務案，透過專業團隊輔導並優化廠商既有英文網頁及英文DM，落實英語力教育訓練。此外，本年度也增加宣傳片英文字幕或旁白優化服務，讓國外客戶輕鬆了解參與企業的特色。參與計畫的企業除可利用優化後的英語化網頁、DM及宣傳片吸引國外廠商興趣，還能參加英語培訓課程，減少國外客戶與廠商的溝通障礙。

南臺科技大學也搭配由台南市第二官方語言辦公室推薦的優良譯者，針對各企業領域做最專業的翻譯，冀望能提升企業整體形象，並與企業一同拚經濟。活動現場也邀請永源汽車股份有限公司陳奇樟董事長，分享公司參與106年度企業英語力提升計畫後的成效及心得。

南臺科技大學表示，參與廠商對於本計畫成效反應良好，去年共訪視50多間企業、輔導英語網頁優化企業15間、英語DM優化企業15間，培訓課程3場次。也因成效良好，除了新廠商紛紛詢問，以往參與的廠商也期待能夠再次參與計畫。

值得一提的是，參與105年度計畫的廠商多米諾自動化科技股份有限公司主動聯繫感謝，表明因為參與計畫，讓國外廠商優先選擇他們作為合作對象，非常開心也感謝經發局。

本年度計畫預計訪視40間企業，並由輔導團隊檢視廠商對於英文需求度，針對各廠商需求，提供英語網頁、英語DM、宣傳片英文字幕或旁白等優化及教育訓練等輔導。相關資訊請洽台南市政府經濟發展局或Email：4a1f0096@stust.edu.tw 鄭小姐。

(中時 )