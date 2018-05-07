MLB》二刀流怎麼可能？水手球員難以理解

2018年05月07日 15:01 中時電子報 盧品青

水手隊本季首次碰上天使，大谷翔平一場打一場投，讓水手球員見識到當代的「二刀流」。水手球員認為這簡直不可思議，他們不是沒看過二刀流，只是沒見過到了大聯盟還可以這樣打的。

水手總教練瑟維斯(Scott Servais)說：「我肯定很多大聯盟球員高中時期都當過投手，但是在這種年紀就把兩種技巧都提升到這種程度的，我前所未見。」

天使隊卓奧特(Mike Trout)7日在一次守備從中外野傳向三壘觸殺跑者，他傳球的時速高達91.7英里(約147公里)，而且距離是投手丘到本壘的三倍遠。

就如瑟維斯所說的，能上大聯盟的肯定都有強悍的肩膀。水手二壘手坎諾(Robinson Cano)說：「我大概可以投到時速92英里，但我討厭投球，我怕被敲全壘打。」

水手左投岡薩雷茲(Marco Gonzales)在大學時期是二刀流，他兼職投手與一壘手，還獲得最佳投打獎項。他表示：「我覺得(二刀流)在大聯盟根本不可能，這對體力的消耗太大，除非有超高的天賦，我不敢相信真的有人能夠做到。」

國聯出身的投手李克(Mike Leake)說：「我覺得這樣很棒，希望聯盟以後有愈來愈多二刀流球員。我自己也喜歡打擊、跑壘、守備，這些都是很有趣的事，我想天使未來可以給大谷上場守備的機會。」

(中時電子報)