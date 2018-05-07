大笑就尿失禁 2成更年期女性有漏尿困擾

2018年05月07日 14:44 中時 鄭郁蓁

咳嗽、大笑、打噴嚏就會尿失禁？國民健康署調查，40歲以上女性中，將近二成有無法控制小便的情形。其中79.2%發生在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力的時候，不過，有尿失禁困擾的女性中，卻只有17.7%尋求西醫治療。

陳女士今年55歲目前已停經3年，最近開始出現頻尿的情形，動不動就跑廁所，晚上也常常睡不好，每當咳嗽、打噴嚏、大笑或運動時，尿液都會不自主的漏出，讓她感到非常困擾。為此也開始減少自己最愛的逛街和旅遊行程，而變得很不快樂。

國民健康署署長王英偉表示，更年期婦女因女性荷爾蒙逐漸減少，尿失禁發生的原因是由於皮下負責支撐的結締組織逐漸退化，降低了陰道前壁的支撐力（膀胱前壁與尿道），因此會有骨盆腔脫垂與尿失禁的發生，此外，經歷過懷孕生產或骨盆腔大手術的婦女也都可能發生尿失禁的情形。

王英偉指出，更年期婦女常見的尿失禁類型可分為三大類，其中以應力性尿失禁居多，患者只要咳嗽、打噴嚏、跑跳、放聲大笑或提重物時，就會漏尿。其次為急迫型尿失禁，當想尿時，來不及到廁所就漏尿，第三則是混合型尿失禁，上述兩種狀況同時出現，治療起來更為棘手。

要如何擺脫尿失禁，王英偉建議，生活規律與均衡飲食，避免不良習慣，維持正常的體重及排便習慣，不要穿著過緊的衣服，也不要過度運動、用力及憋尿。

此外，應避免膀胱過度擴張及小便太少，建議每小時飲用100-150cc，或是四小時不超過600cc，每天喝水量最好1500-2000cc，夜間喝水不宜過量，且養成定期排尿習慣，白天兩小時就上一次廁所，一天約八至十次。多做凱格爾運動也可以改善，嚴重者則應尋求專業治療。

(中時 )