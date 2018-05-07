死前痛哭「忘了怎麼搞笑」 羅賓威廉斯遭誤診真相曝光！

2018年05月07日 14:51 中時電子報 吳品瑤

好萊塢知名影星羅賓威廉斯(Robin Williams)2014年自殺身亡，除了留下眾多影視作品讓粉絲追憶之外，日前《紐約時報》記者Dave Itzkoff出版了她的傳記《羅賓(Robbin)》，詳細撰述了他死前的症狀與情緒變化，更揭露了他最後階段失去求生意志的痛苦歷程，身為喜劇泰斗的他，竟痛哭告訴化妝師「我忘了怎麼搞笑」，讓人聞之鼻酸。

Dave Itzkoff在傳記《羅賓》裡寫道，羅賓威廉斯剛開始被診斷為帕金森氏症，然他死前1年的言行卻跟該病的病症又些許不同，因此還有人懷疑他濫用藥物及酗酒，然一名神經病理學家為他的疾病正名，表示羅賓被誤診，他真正罹患的是路易氏體失智症(Dementia with Lewy body)，乃是僅次於阿茲海默症的第二常見失智症，該症狀為腦中蛋白質異常沉積，影響言行、情緒甚至記憶與思考。

而被誤診為帕金森氏症初期，醫院推估羅賓還能活10年，他也因此積極力圖振作，尋求專業協助，然病情卻沒能得到良好的控制，他開始忘記台詞、沒來由地哭泣、動作跟不上等等，在拍攝《博物館驚魂夜3》時病況已到達臨界點，據《Deadline》報導，化妝師Cheri Minns受訪時透露羅賓每每工作完就會在他懷裡痛哭，然Cheri終歸不是專業人士，無法給羅賓有效的幫助。

Cheri曾建議羅賓重新站上單人脫口秀的舞台，找回初衷並擺脫憂鬱，然羅賓卻哭著表示自己沒有辦法這樣做，因為「我已經忘了怎麼搞笑」，這樣的狀況不斷發生，最後成了惡性循還，消磨掉羅賓威廉斯的求生意志，在他拍攝影集《瘋狂廣告人》表現不佳後，羅斌的身體狀況也急速惡化，聲音顫抖、站不直、體重直直落，跟他早期就熟識、在《瘋狂廣告人》中也合作的女星Pam Dawber，也發現羅賓變得不同，告訴丈夫「他沒了火花，不知道怎麼了」，最終面對這樣不可克服的疾病，羅賓威廉斯放棄了希望，選擇結束生命。

★自殺警語中時電子報提醒您，

自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；

生命線協談專線：1995

(中時電子報)