基隆市議會率團考察廁所 遭酸「無聊到沒事做嗎？」

基隆市議會今（7）日上午前往外木山公廁進行市政考察，議員楊石城在考察行程結束後，忍不住在臉書上PO文酸行程太無聊。（翻攝自楊石城臉書）

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基隆市議會今（7）日上午前往外木山公廁進行市政考察，大隊人馬浩浩蕩蕩前往。（張穎齊翻攝）
基隆市議會今（7）日上午前往外木山公廁進行市政考察，大隊人馬浩浩蕩蕩前往聽取簡報，共商改善方案。（張穎齊翻攝）
外木山公廁因為連「門都沒有」，引起民眾抱怨沒有隱私權，基隆市議會對此安排考察行程。（翻攝自基隆人踹共臉書）

基隆市議會今（7）日上午前往外木山公廁進行市政考察，由議長宋瑋莉率領議員們及市府官員等40至50人，大隊人馬浩浩蕩蕩前往現場，共商公廁設施及周邊環境改善方案，但議員楊石城卻忍不住在臉書上怒酸「大家都沒事做嗎？太無聊了！浪費大家時間！」網友見狀後也在下方留言嘲諷「這樣才有造勢照片可以拍阿！」

基隆市外木山曾獲選為全國10大魅力水域，每逢假日都吸引大批人潮前來賞景，但沿路上有4座公廁卻連「門都沒有」，幾乎被「看光光」，民眾因此提出陳情，要求改善，市議會對此特地安排今（7）日上午前往考察，要求交旅處改善。

「太無聊了！」楊石城在考察行程結束後，中午在自己臉書上PO文表示「考察外木山公廁！一夥4~50人到外木山，大家都沒事要做嗎？這種事打電話跟處長或市長講就可以的，太無聊了！浪費大家的時間，下次再辦這種會堪，自己一個人去就好了~！」

PO文一出，引起網友熱議，張姓民眾酸說是「米蟲遊海」，楊姓網友則說「這樣才有造勢照片可以拍，不然有些人真的沒事做！」，湯姓市民表示「談效率，請先從有權位的人做起吧！」不過也有網友表示「 廁所可以多一點嗎？」、「 現有的廁所夏天麻煩請多清潔幾次，到晚上味道很臭！」

(中時 )

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