持無業遊民身分證冒貸 車貸公司1輛車削百萬元

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嘉義縣水上分局破獲詐貸集團，該集團專門找遊民或經濟弱勢民眾當人頭，再把低價買進的重大車禍車輛過戶給人頭車主，持假造存摺等金融資料向銀行貸款後，不但把車子賣給汽車解體工廠，車牌和車籍資料還轉手給竊車集團，經警方調查，至少已有2遊民和1失業民眾受害，被害人除對拿到3、4萬報酬，卻背負6、70萬債務都覺得很無奈，事後更為紅單接不停傷透腦筋。

警方表示，以魏姓、張姓為首共8人的汽車詐貸集團，表面上是汽車貸款公司，實際上是詐貸公司，集團成員先四處以低購買進車禍後已難以修復的汽車，再用3、4萬元酬金，收購無業遊民的證件擔任人頭車主，再由該貸款代辦公司貸款專員偽造人頭車主的財力或工作證明，以及不履行實車勘查，將所收購車損車輛和人頭車主所購得同型新車，魚目混珠互換向國內知名汽車貸款公司進行詐貸，1輛車平均可貸60至100萬左右。

警方調查，該集團等確定貸款成功，就把車子以1輛8萬5000元價格賣到汽車解體工廠，車牌等資料再以10多萬元行情轉賣給竊車集團，粗估1輛車獲利就近百萬元，收益相當可觀，因涉案者眾多，目前警方還在擴大追查中，至於汽車貸款公司負責人聲稱不知情，強調是員工私下所為，對他的說法，警方持保留態度。

警方透露，3名人頭車主到案後，都說「有夠不划算」，並向警方坦承僅收到3、4萬元，卻必須扛60多萬元債務、汽車燃料費、牌照稅，以及像雪片般飛來的紅單，均後悔為小錢出借身分證件而後悔莫及，目前全案已依詐欺、偽造文書等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

(中時 )

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