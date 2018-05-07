「拔管」非行政處分？檢察官劉承武：教育部恐違憲

管中閔。(圖/本報資料照)

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教育部「拔管」，駁回台大遴委會聘任管中閔的決定，並稱不是行政處分，外界質疑教育部阻斷管及台大行政救濟途逕。「台灣犯罪被害人人權協會」副理事長、台北地檢署檢察官劉承武7日表示，教育部作法違反憲法16條救濟權益原則，恐有違憲問題。

劉承武說，大學之遴選委員會及校務會議的組織和意思決定結論，確實是影響學術研究校務發展方向，當然屬於大學自治範圍。

他認為，教育部的行政命令權力屬於公權力，基於憲法23條法律限制必要性原則，其目的及手段不能過當或恣意，而且要符合實質正當程序原則。

他強調，教育部處理管中閔案，在手段的正當性及必要性規範之要求上，不能以最強的手段「拔管」，應該用漸進式的補正瑕疵手段，才能真正符合憲法23條的必要性規範目的和比例原則，絕對不能「用大砲打小鳥」。

至於教育部不核定的駁回決定或決策，事後還說那不是行政處分，外界質疑限制台大及管提行政救濟，已違反憲法16條救濟權益原則。

劉承武說，依據訴願法第2條規定，公權力怠惰2個月而不決定，人民就可以提出訴願的行政救濟案了，更何況依據訴願法第3條也規定雖然不是針對個人而下單方行為的決定，但是只要如此的決定或決策會影響特定範圍的人民的權利時，也可以對此非個人的決定或決策，提起訴願、行政訴訟案。

(中時 )

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